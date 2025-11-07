Никита Михалков объяснил, благодаря чему растет интерес к Евразийской академии

Интерес к Евразийской академии кино растет благодаря проведению международной премии "Бриллиантовая бабочка". Об этом сообщил народный артист РСФСР режиссер, президент академии Никита Михалков в беседе с журналистами на церемонии вручения дипломов участников международной кинематографической сессии "Творчество объединяет".

© РИА Новости

«Интерес к вступлению в Евразийскую академию других стран действительно увеличивается. Уже сейчас к нам присоединились представители более чем 20 государств, это все благодаря проведению премии "Бриллиантовая бабочка"», — сказал режиссер.

По его словам, миссия академии заключается не только в проведении кинопремии, но и в развитии образовательных и культурных связей.

«Евразийская академия - это не просто отбор фильмов и вручение наград. Это еще и серьезные контакты с молодежью, обмен опытом, прокатом, обучением. Как видите, это имеет результат и проект будет разрастаться», — подчеркнул Михалков.

Премия "Бриллиантовая бабочка" в 2025 году проводится впервые. Она призвана стать ежегодным мероприятием, которое каждый раз будет принимать новая страна-участник.