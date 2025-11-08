Рецензия на фильма «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо

На Netflix вышел один из самых ожидаемых фильмов года — «Франкенштейн», с чувством и привычным размахом снятый по каноническому роману Мэри Шелли главным сказочником современного кинематографа Гильермо Дель Торо. На главные роли доктора-некроманта и его монстра мексиканский визионер пригласил Оскара Айзека и Джейкоба Элорди. Что из этого вышло, рассказывает материал «Ленты.ру».

XIX век. Капитан (Ларс Миккельсен) и матросы застрявшего во льдах корабля оказываются свидетелями удивительного поединка. Кудлатый мужчина (Оскар Айзек) убегает от закутанного в тряпье великана, которого к тому же не берут пули. Когда супостат проваливается под лед, капитан приглашает лохматого беглеца в свою каюту. Гость представляется Виктором Франкенштейном, демонстрирует удивительный протез ноги ниже колена и начинает рассказ о своей жизни и удивительном противнике.

Дата выхода: 7 ноября.

Страна: Мексика, США.

Продолжительность: 2 часа 32 минуты.

Режиссер: Гильермо дель Торо.

В ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Кристоф Вальц, Феликс Каммерер.

В детстве Виктора обижал папа Леопольд (Чарльз Дэнс), он был доктором и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Франкенштейн-младший действительно выучился на врача и вырос мужчиной с непомерными амбициями и скверным характером. Его идеей фикс стала победа над смертью, а если конкретнее — воскрешение мертвых. В этом деле ему пытается помочь инфернальный меценат Харландер (Кристоф Вальц) — дядя Элизабет, невесты младшего брата Виктора (Феликс Каммерер). Влюбившись в будущую жену брата с первого взгляда, Франкенштейн с удвоенной силой берется за осуществление плана и в итоге сшивает из кусков трупов, а потом оживляет при помощи молнии зомбиобразное Существо (Джейкоб Элорди).

Победа Франкенштейна над смертью никому не приносит счастья.

Реализация детской мечты режиссерами-визионерами — прекрасный маркетинговый инструмент. Во всяком случае именно так раз в году стриминговые платформы привлекают к себе дополнительное внимание публики. Список удостоенных такой чести постановщиков внушает известное уважение и слегка слепит: Мартин Скорсезе с «Ирландцем» и «Убийцами цветочной луны», Ридли Скотт с «Наполеоном», Альфонсо Куарон, снявший для Netflix фильм о своем детстве «Рома», и еще несколько столь же прославленных кинематографистов. Придется признать, что подлинных шедевров на все времена среди этих картин нет, однако они уже создали индустриальный прецедент: стриминговой продукции все чаще присуждают «Оскары».

Гильермо дель Торо в этом процессе — важнейшая фигура. Его прошлый проект для Netflix, анимационная экранизация «Пиноккио», получил «Оскар» как лучший мультфильм. После этого платформа выдала мексиканскому постановщику карт-бланш, который виден буквально в каждом кадре его нового фильма. «Франкенштейном» в разных видах дель Торо болеет с детства. В рамках промокампании он рассказывал, как его самого затюкали в строгой католической семье и как важны были и книжка Мэри Шелли, и особенно фильм 1931 года с Борисом Карлоффом.

К производству фильма дель Торо тоже подступился не вчера — первые шаги в этом направлении относятся к началу тысячелетия.

Так что нет ничего удивительного ни в исполинском хронометраже в 152 минуты, ни в том, что фильм очевидно перенасыщен идеями. Создатель нового «Франкенштейна» не стал унижать себя ни буквальной экранизацией книги, ни копированием находок предшественников. С написанным на спор романом 18-летней Мэри Шелли дель Торо работал как с мифом — то есть как с материалом, который просто по своей природе предполагает смелость интерпретации.

Уже в первые полчаса, когда на экране мелькают умопомрачительные наряды и дизайнерские саркофаги, становится ясно, что путь реалистического осмысления готической классики был отринут сразу. Герои существуют не в конкретной исторической эпохе, а в пространстве высокобюджетной сказки. Все здания похожи то ли на музеи, то ли на аттракционы из парка развлечений. Башня, в которой творит Виктор Франкенштейн, назойливо украшена барельефными изображениями головы Медузы Горгоны. Очевидно, что в таких обстоятельствах даже с оторванной челюстью или разбитой головой персонажи истекают не кровью, а какими-то метафизическими субстанциями.

Собственно, главный аттракцион «Франкенштейна» — это превращение романа Шелли в готический романс с отчетливыми христианскими мотивами. В версии дель Торо Виктор — не просто чудовище, а жестокий и капризный бог, настолько поглощенный собой, что даже не замечает в своем опасном творении бессмертной души. Созданное же им Существо — одновременно Адам и Христос — сшитый, правда, из кусков мертвых тел. Впрочем, согласно Библии, все мы созданы из праха, так что этот, пожалуй, не хуже любого другого.

Проблема здесь не в идеях, а в том, в чем обычно проблема с фильмами дель Торо — для всех, кроме его преданных поклонников, разумеется.

Длительность фильма не дает закрыть глаза на то, что режиссер по-прежнему не умеет выстраивать драматургическую динамику повествования. Наиболее важным для автора, по всей видимости, является центральная исповедь Существа, но чтобы до нее добраться, приходится выдержать полтора часа в компании отчаянно переигрывающего Оскара Айзека. Актер говорит, что готовился к роли, вдохновляясь Дэвидом Боуи и Принсом, но он будто бы забыл, что персонажу полагается не только фасон, но и характер. То же касается и Кристофа Вальца — его героя дель Торо выдумал, но тоже не нашел для него нового рисунка роли взамен привычного немножко нервного Мефистофеля. Выигрышнее всех на втором плане смотрится Миа Гот — просто потому, что от нее требуется выразительно выглядеть в красивых платьях и иногда что-то бубнить, глядя на бабочек.

Больше всех обидно, пожалуй, за Джейкоба Элорди. Его фирменная заторможенная пластика здесь как нельзя кстати, но герой за ней тоже не виден. Проблема в том, что сценарий стилизован под исходный роман. Здесь разговаривают туманными максимами, цитируют Байрона и все время немного страдают. Наблюдать за этим два часа в кинозале было бы совсем мучительно, а для Netflix лучше подошла бы трехсерийная версия. Правда, в таком виде фильм не получилось бы номинировать на «Оскар», а хищные продюсеры на это явно рассчитывают. Что ж, почему бы и нет.

В конце концов Джейкоб Элорди точно ничем не хуже узбекской стриптизерши Аноры Михеевой.

Очевидно, что «Франкенштейн» очень выиграл бы в формате мультфильма — это, кстати, касается и большинства прочих фильмов дель Торо. Анимация по своей природе предполагает выдающийся дизайн, наброски сюжета вместо драмы и выспренные реплики. Тем более что в таком виде «Франкенштейн» естественным образом составил бы с «Пиноккио» дилогию о том, как непросто быть настоящим мальчиком.