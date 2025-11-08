Завершились съемки «Между нами девочками»

Завершились съемки комедийного фильма "Между нами девочками" с популярными стендап-исполнительницами, который выйдет в широкий прокат 9 апреля 2026 года.

© Соцсети

По словам режиссера Влада Богуша, разговорная комедия направлена на самую активную киноаудиторию, девушек 18-44 лет. В основе лежит история про свекровей, ведь эта тема близка всем.

"Между нами девочками" расскажет о трех подругах Найке, Жене и Алисе, которые отправляются в традиционный спа-уикенд, чтобы отдохнуть от семейного быта, а особенно - от своих свекровей.

Однако планы нарушатся появлением будущей свекрови Найки Маргариты Павловны. Побег подруг от рутины превратится в настоящую проверку дружбы, ведь, как оказалось, все они смотрят на жизнь по-разному.

"Между нами девочками" - работа режиссера Влада Богуша. Главные роли исполнили популярные стендап-исполнительницы Алиса Дударева, Найка Казиева, Екатерина Моргунова и Маргарита Родина. Также в фильме снялись Татьяна Догилева, Роман Курцын, Степан Девонин, Татьяна Орлова, Прохор Шаляпин и другие.