Три российско-американских фильма с участием американского актера Стивена Сигала планируется запустить в производство в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao и продюсер фильма-лауреата премии "Оскар" "Кожа" Стивен Мао.

«В следующем году мы планируем начать производство трех российско-американских фильмов с легендарным актером Стивеном Сигалом в главной роли. Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах», — отметил Мао.

По словам собеседника агентства, в одном из проектов запланировано пять сцен, которые будут сняты в разных регионах России, в том числе на Алтае.

«Мы с нетерпением ждем возможности запустить этот проект в производство. Во всех картинах будут задействованы американские и российские съемочные группы - мы действительно стремимся сблизить наши киноиндустрии», — добавил он.

Кроме того, по словам продюсера, один из проектов будет отличаться философским содержанием и сочетать черты боевика и "духовной истории".