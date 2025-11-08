На какие новые фильмы и сериалы стоит обратить внимание

Клоун с плохими манерами и острыми зубами снова терроризирует Дерри, Колин Фаррелл проигрывает всё своё состояние в карты, Эмма Томпсон расследует заговор во влиятельных слоях британского общества, а 90-летняя старушка ищет новый смысл жизни в Нью-Йорке. Что интересного стало доступно в сети из киноновинок недели.

© Омск Здесь

Оно: Добро пожаловать в Дерри (18+)

Режиссёр: Андрес Мускетти.

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5.

Время: 9 эпизодов по 63 минуты.

О чём сериал. США, 1962 год. Семья Хэнтонов только недавно переехала в милый городок Дерри. Но одноэтажные домики и белые заборы перестают ассоциироваться с американской мечтой, когда в Дерри начинают пропадать дети. Четверо юных неудачников, в число которых попал и Уилл - сын четы Хэнтон, решили докопаться до истины. И чем больше они узнают о местных жителях, тем ближе их знакомство с местной достопримечательностью - клоуном Пеннивайзом (Билл Скарсгард).

Что интересного. Надеемся, что вы уже отошли от дилогии "Оно" (18+), снятой в 2017-2019 годах, потому что подоспел многосерийный приквел знаменитой истории о клоуне с плохими манерами. Уже известно, что сериал будет включать в себя три сезона, каждый из которых расскажет историю Дерри в определённый период времени. Кстати, Билл Скарсгард не хотел поначалу возвращаться к образу жуткого Пеннивайза, потому что за свою актёрскую карьеру сыграл уже немало тёмных персонажей и существовать в их голове для него крайне трудно. Однако всё же решился стать частью сериала. К тому же, режиссёр приквела тот же, что и у дилогии - Андрес Мускетти. Чтобы воссоздать зловещую атмосферу Дерри 1960-х, съёмочная группа вернулась в канадский городок Порт-Хоуп в Онтарио, который "притворялся" Дерри в полнометражных фильмах.

Кому не понравится. Если вы остались разочарованы полнометражными фильмами по роману Стивена Кинга и если считаете, что уже нечего высасывать из истории про Пеннивайса, то лучше и не издевайтесь над своим восприятием киноискусства. Жили же как-то без сериала…

Баллада о маленьком игроке (18+)

Режиссёр: Эдвард Бергер.

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.3.

Время: 1 час 41 минута.

О чём фильм. Макао - столица азартных игр. Именно здесь, в одном из шикарных отелей, живёт британец лорд Дойл (Колин Фаррелл). Он не вылезает из-за карточного стола и разбрасывается выигранными деньгами. В какой-то момент яркая жизнь Дойла превращается в сказочный кошмар: у него огромный долг отелю, за ним начал охоту частный детектив Синтия Блайт (Тильда Суинтон) по делу о мошенничестве в Лондоне. Единственный выход решить все проблемы - крупный выигрыш. Но для ставки лорду нужны деньги. Он идёт к женщине Дао Мин (Чэнь Фала), которая кредитует проигравшихся игроков, но она куда-то исчезает. В попытках угнаться за большими деньгами Дойлу придётся опуститься на самое дно отчаяния и страха, а его собственные демоны начнут войну за его разум.

Что интересного. Съёмки психологического триллера о лудомании проходили в Макао и Гонконге. Сценарий фильма основан на одноимённом романе Лоуренса Осборна. Кстати, это всего лишь вторая совместная работа в фильмографии Колина Фаррелла и Тильды Суинтон. А режиссёром фильма стал подающий надежды немецкий режиссёр Эдвард Бергер, отличившийся фильмами "На Западном фронте без перемен" (18+) и оскароносным "Конклавом" (18+).

Кому не понравится. Тем, кто пережил травматичный опыт, связанный с лудоманией, точно будет психологически тяжело столкнуться с воспоминаниями о последствиях игровой зависимости.

По кладбищенской дороге (18+)

Режиссёр: Сэмюэл Донован, Боркур Сигторссон, Натали Бэйли.

Время: 8 эпизодов по 52 минуты.

О чём сериал. Сара Такер (Рут Уилсон) живёт в спокойном оксфордском городке. Однажды во время семейного ужина она становится свидетелем страшного взрыва в соседнем доме. И пока полиция списывает всё на газовую утечку, обнаруживается, что пропала соседская девочка. Сара не может оставаться в стороне от трагедии, поэтому обращается за помощью к частному детективу Зои Бём (Эмма Томпсон), чтобы та помогла ей найти пострадавшую. Вскоре обнаруживается, что Сара и Зои в своём расследовании наткнулись на запутанный клубок из тайн и заговоров. Давно умершие люди вдруг чудесным образом оказываются живы, но теперь живым угрожает опасность.

Что интересного. Основой для сериала послужил одноимённый роман Мика Геррона, который открывает его цикл "Оксфордские расследования". Свой путь в детективном жанре он начал именно с этой книги. Хоть всё действие по сюжету разворачивается в Оксфорде, кинематографисты выбрали в качестве основной локации Бристоль и окрестности Бристольского университета, чтобы показать бытность академического пригорода. Подобный "переезд" связан с тем, что Оксфорд показался авторам сериала слишком дорогим и заезженным. Чтобы держать съёмочный процесс в тайне от фанатов Эммы Томпсон и Рут Уилсон, шоураннеры временно поменяли название проекта. Поэтому "По кладбищенской дороге" во время съёмок в графстве Сомерсет называли "Ларкин". Такая маскировка позволила отснять ключевые сцены в небольших локациях, не привлекая лишнего внимания.

Кому не понравится. Если вы не фанат классического английского детектива (потому что он кажется вам слишком чопорным и пресным), тогда этот сериал не для вас. К тому же от просмотра разгадки очередной теории разговора можно отказаться в пользу чего-то более эпичного, например, если вы "фанат" Пеннивайза.

Великая Элеанор (16+)

Режиссёр: Скарлетт Йоханссон.

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8.

Время: 1 час 38 минут.

О чём фильм. После потери своей подруги Бесси 90-летняя Элеанор (Джун Скуибб) перебирается из Флориды к Нью-Йорк к дочери и внуку. Однако у родных людей не находится времени на старушку. Чтобы не скучать, весёлая женщина присоединяется к местной еврейской группе для пожилых. Из-за возраста Элеанор по ошибке принимают за выжившую в Холокосте и, не растерявшись, женщина начинает делиться историями Бесси, которая действительно пережила геноцид. 19-летняя студентка Нина (Эрин Келлиман) решает написать про Элеанор статью. Во время работы над текстом старушка и девушка сближаются и помогают друг другу справиться с потерями близких людей, ведь совсем недавно мама Нины тоже ушла из жизни.

Что интересного. "Великая Элеанор" - режиссёрский дебют звезды Голливуда Скарлетт Йоханссон. Исполнительница главной роли Джун Скуибб самой уже 96 лет, но активно сниматься она начала только с 1990-х годов. Наибольшую популярность актриса завоевала после работы в паре с Джеком Николсоном в роуд-муви Александра Пэйна "О Шмидте" (18+). А ещё через 10 лет, вновь поработав с Пэйном, прославилась ролью в картине "Небраска" (18+).

Кому не понравится. Тем, кто любит фильмы, которые можно включить на фоне, пока готовишь обед или моешь посуду. Этот фильм требует полного погружения, однако не ждите от него крутых сюжетных поворотов или захватывающего повествования. Это тихая, но душевная драма о человеческих судьбах, потерях, семье и старении.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых недель, то всегда можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь". Здесь есть то, что поможет скрасить вам ноябрьские дни.