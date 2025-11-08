От студента Костика до статского советника. Лучшие роли Олега Меньшикова

Олег Меньшиков — народный артист России, художественный руководитель Театра Ермоловой и один из самых узнаваемых актеров наших дней. В кино Меньшиков дебютировал еще в годы учебы в театральном училище: сегодня на его счету около 50 проектов, и он не собирается останавливаться — в сентябре актер поделился в блоге, что находится на съемках в Карелии. Фильмы с участием Меньшикова гремели на "Оскаре", в Канне и на других крупных смотрах, а некоторые из них уже стали классикой отечественного кино. В преддверии юбилея артиста вспоминаем наиболее заметные роли в его фильмографии.

© ТАСС

«Покровские ворота» (1982)

Режиссер Михаил Козаков перепробовал на роль Костика около 20 кандидатов — никак не удавалось найти актера, который устраивал бы и его, и сценариста Леонида Зорина (который был прототипом героя), и других членов съемочной группы. Студента Щепкинского училища Олега Меньшикова жена Козакова случайно увидела по телевизору. Когда парня вызвали на пробы, всем стало ясно, что Костя наконец найден.

«Минуты хватило, чтобы понять: именно тот, о ком мечталось! Он был еще студентом и словно излучал праздничный юмор весеннего возраста, но вместе с тем в нем легко угадывался острый и независимый ум», — приводит Эльга Лындина слова Зорина в книге "Олег Меньшиков".

По сюжету Костик — аспирант-историк, который приехал учиться в Москву и поселился в коммунальной квартире у своей тети. Легкомысленный и веселый парень покоряет девушек, активно участвует в жизни коммуналки и помогает соседям разобраться в себе. Лирическая комедия Козакова была третьим фильмом в карьере Меньшикова и, пожалуй, самым важным — она подарила ему известность, любовь зрителей и обеспечила много новых ролей.

«Утомленные солнцем» (1994)

Психологическая драма Никиты Михалкова рассказывает о событиях 1936 года, в центре истории — семья интеллигентов, жизнь которой меняется в период политических репрессий. Картина удостоилась "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля. Олег Меньшиков сыграл в "Утомленных солнцем" Митю Арсентьева — бывшего музыканта и сторонника белых, который теперь стал сотрудником НКВД. По сюжету он неожиданно навещает своих давних знакомых — прославленного комдива Котова (Никита Михалков) и его жену Марусю (Ингеборга Дапкунайте), которая много лет назад была его возлюбленной. На первый взгляд, Митя дружелюбен и весел, но приехал он не просто так — он собирается арестовать Котова по сфабрикованному обвинению в заговоре.

Роль была написана специально для Меньшикова. Михалков уже сотрудничал с актером на фильме "Родня" (1981) и видел в нем нужную глубину для такого сложного персонажа. Меньшиков согласился не сразу — у него был заключен контракт на съемки у другого режиссера. Однако тот проект сорвался, артист принял предложение Михалкова и впоследствии считал роль Мити знаковой.

«У меня в кинематографе жизнь сложилась до "Утомленных солнцем" и после. Это переломный момент в моей творческой биографии», — говорил Меньшиков.

«Кавказский пленник» (1996)

Драма о двух русских солдатах, попавших в плен во время Первой чеченской войны, снята по мотивам одноименного рассказа Льва Толстого. Режиссером картины выступил Сергей Бодров — старший. Олег Меньшиков, которого чаще привыкли видеть в образе интеллигента, исполнил роль прапорщика Сани — жесткого вояки, матерого боевика, циничного и ироничного. Его партнером в дуэте стал Сергей Бодров — младший, сыгравший рядового Ваню, — "Кавказский пленник" был его первой крупной работой в кино.

Фильм номинировался на "Оскар" и "Золотой глобус", получил призы на "Кинотавре", "Нике" и фестивале в Карловых Варах.

«Сибирский цирюльник» (1998)

Еще один проект Никиты Михалкова, в котором Олег Меньшиков сыграл главную роль — юнкера Андрея Толстого, страстного и романтичного мужчину, который влюбляется в американку Джейн (Джулия Ормонд), рушит планы окружающих, а заодно и свою жизнь. События фильма развиваются в 1885 и 1905 годах.

Сценарий "Сибирского цирюльника" был готов еще в 1989 году, и уже тогда роль Андрея Толстого режиссер пообещал Меньшикову. Однако деньги на реализацию проекта появились лишь после победы "Утомленных солнцем" на "Оскаре". К тому моменту Меньшикову было 38 лет, что явно не соответствовало образу 18-летнего мечтательного юнкера. Тем не менее актер уговорил дать ему шанс — он сидел на строгой диете, сбросил 18 кг, прошел двухмесячное обучение в Костромском училище войск химзащиты, обучался верховой езде, фехтованию, бальным танцам и смог убедить Михалкова, что эта роль все же его.

«Статский советник» (2005)

Детектив, события которого разворачиваются в снежной Москве конца XIX века, снят по одноименному роману Бориса Акунина. Режиссер картины — Филипп Янковский. Олег Меньшиков сыграл в картине Эраста Петровича Фандорина — чиновника особых поручений при генерал-губернаторе, загадочного сыщика, эстета, обладателя безупречных манер. Причем то, что главная роль должна достаться именно ему, было условием Акунина при передаче прав на экранизацию. В одном из интервью писатель сказал:

«Когда я пишу роман, мне нужно видеть, визуально представлять лицо каждого героя <...> Эраст Петрович Фандорин в зрелом возрасте представлялся мне с лицом Олега Меньшикова или, например, Хью Гранта. В общем, это один тип лица, поведения и духовной энергетики».

Филипп Янковский был только "за", режиссер высоко ценил талант Меньшикова:

«Только он может так сыграть одиночество Фандорина. Только он может рассказать зрителю о том, что ради служения высокой цели, ради отечества и справедливости, благородный человек может пойти на компромисс».

При этом требовали съемки не только актерского мастерства, но и терпения — некоторые сцены снимались на морозе, иногда температура опускалась до минус 30 градусов.

«Я всегда мечтал снять большой зимний фильм. Прежде всего, потому, что это очень сложная техническая задача, а мне нравится преодолевать трудности. Но в "Статском советнике" зима — это глобальное явление, стихия, необходимое условие для рассказа истории», — объяснял Филипп Янковский.

«Доктор Живаго» (2005)

Многосерийный телефильм снят по одноименному роману Бориса Пастернака. Олег Меньшиков исполнил роль Юрия Живаго — врача и поэта, чья судьба разворачивается на фоне революционного хаоса начала XX века.

Режиссер Александр Прошкин изначально видел в этой роли Меньшикова, но актер сперва отнесся к этому проекту скептически: он считал Пастернака гением, но сам роман не очень любил. Однако качество сценария, написанного Юрием Арабовым, убедило его взяться за работу. Бюджет картины составил внушительные $4 млн, поэтому 11-серийный проект сделали с размахом — для главных героев, например, сшили по 20 костюмов, соответствующих эпохе.

«Легенда №17» (2012)

В байопике о советском спортсмене Валерии Харламове артист сыграл Анатолия Тарасова — легендарного тренера сборной СССР по хоккею, одного из создателей "советской школы" хоккея. Как и в случае с другими знаковыми проектами, Меньшиков поначалу сомневался:

«Где я, а где Тарасов?»

Однако благодаря настойчивости продюсеров и режиссера Николая Лебедева актер все же согласился.

«Я давно уже не читал таких точно выписанных сценариев и не видел так блистательно написанных ролей», — сказал он, объясняя свое решение.

Впоследствии он называл роль Тарасова одной из своих любимых.

Несмотря на то, что у Меньшикова не было явного сходства с героем, ему удалось точно передать характер и манеры Тарасова. Дочь тренера, фигуристка Татьяна Тарасова была сильно впечатлена этой работой:

«Мне даже было страшно, как он напоминал отца. Внутренняя энергия какая-то. Я очень его благодарила».

«Ваша честь» (2021)

Криминальная драма, режиссером которой выступил Константин Статский, представляет собой российскую адаптацию израильского сериала "Судья". Олег Меньшиков сыграл главного героя — судью Михаила Романова, принципиального, честного и неподкупного человека, который оказывается перед сложным выбором.

По сюжету его сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места происшествия. Судья, следуя своим принципам, отвозит сына в полицию, но узнает, что жертвой аварии стал сын местного криминального авторитета, которого Романов лично отправил за решетку год назад. Понимая, что месть бандита может привести и к смерти Антона, некогда честный судья идет на должностное преступление и постепенно пускается "во все тяжкие". Также в сериале сыграли Алексей Серебряков, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк, Даниил Воробьев и другие знаменитости.

Дарья Шаталова