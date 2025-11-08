Сборы фильма «Алиса в стране чудес» сравнялись с «Горынычем»

8 ноября сборы фильма «Алиса в стране чудес» в кинотеатрах России превысили 1 млрд рублей. Это произошло на 17-й день проката — лента вышла в кино 23 октября. Мюзикл всё ещё держится в тройке лидеров отечественного проката вместе с «Папиными дочками: Мама вернулась» и «Горынычем».

Это уже восьмой российский фильм, которому удалось достичь этого результата в 2025 году. Ранее 1 млрд рублей в российском прокате также собрали «Горыныч», «Август», «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».

«Алиса в стране чудес» рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого дискоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). Главные роли в мюзикле сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.