Чем удивляет новая версия «Франкенштейна»

7 ноября состоялась онлайн-премьера готического научно-фантастического фильма Гильермо дель Торо "Франкенштейн" по мотивам знаменитого одноименного романа Мэри Шелли. Рассказываем, почему режиссер называл работу над картиной мечтой всей жизни и какой она вышла.

Долгая дорога к монстру Франкенштейна

Дель Торо впервые заговорил о желании снять "Франкенштейна" еще в 2007 году. Спустя год он начал делать наброски и эскизы для фильма, но работа была приостановлена из-за очередной забастовки Гильдии сценаристов США.

Чуть позже проект был вновь запущен в рамках трехлетнего контракта режиссера со студией Universal Pictures. Дель Торо даже успел утвердить Дага Джонса, с которым он неоднократно работал, на роль детища доктора Франкенштейна, и даже провел с ним пробы грима. Но, к большому сожалению режиссера, студия заморозила проект из-за опасений по поводу масштаба и бюджета фильма. Однако сам Джонс спустя девять лет все-таки появился в роли монстра в фильме дель Торо, но уже в образе человека-амфибии в оскароносной картине "Форма воды".

Возродить проект удалось только в 2023 году при поддержке Netflix, с которым постановщик подписал многолетний контракт. После успеха его мультфильма "Пиноккио" (анимационная картина завоевала "Оскар") "Франкенштейн" получил зеленый свет на производство с бюджетом $120 млн.

Любовь с самого детства

Для режиссера это больше, чем просто важная работа в фильмографии. Гильермо не просто уважает оригинальный роман, он вообще считает произведение Шелли своей любимой книгой. Он влюбился в эту историю еще будучи ребенком, когда увидел "Франкенштейна" 1931 года, и в отличие от его ровесников его привлек не доктор, а монстр.

«Он чувствовал себя не на своем месте, как и я в детстве», — признавался режиссер.

Также в работе над картиной он вдохновлялся образом Кристофера Ли в фильме "Проклятие Франкенштейна".

«Когда вы создаете универсальный миф — будь то Франкенштейн, Пиноккио, Дракула или Шерлок Холмс, — миф поднимается настолько высоко над оригинальным материалом, что любая интерпретация одинаково верна, если сделана с искренностью, силой и индивидуальностью», — объяснял дель Торо.

Также режиссер подчеркнул, что он хотел снять не просто хоррор, а картину о человечности, прощении, понимании и умении слушать друг друга.

«Это не фильм ужасов, это исследование характера», — говорил постановщик.

А при чем «Звездные войны»?

Одной из ключевых особенностей фильма был отказ от спецэффектов в пользу практической реализации — дель Торо настаивал на том, чтобы все создавалось вручную. Например, создание образа монстра стало одной из самых масштабных задач. Художник по гриму Майк Хилл, работавший с Гильермо ранее над "Формой воды" и "Аллеей кошмаров", создал 42 отдельных элемента протезов для облика Джейкоба Элорди, исполнившего роль чудовища. Сам актер проводил по 10 часов в гримерном кресле перед каждым съемочным днем. Дизайн монстра Франкенштейна был вдохновлен образом робота C-3PO из "Звездных войн" и псевдонаучными представлениями XVIII века о взаимосвязи между психикой человека и строением его черепа.

С декорациями тоже постарались. Центральная локация фильма — лаборатория Виктора Франкенштейна, расположенная на вершине старинной шотландской водонапорной башни, — была построена в студии в Торонто. Команда также создала миниатюры для съемок. Художник-постановщик Тамара Деверелл назвала их в шутку "максиатюрами", потому что уменьшенная версия башни достигала восьми метров в высоту.

А оператор картины Дэн Лаустен с помощью специальных линз добился эффекта, который создает атмосферу фильма, снятого на пленку, при этом с современной четкостью изображения. Кроме того, он настаивал, чтобы в кадре был настоящий огонь, а не спецэффекты.

«Когда ветер меняется, меняется и свет. Я нахожу это таким замечательным, потому что все кажется органичным», — говорил он.

Одни — в слезах, другие — пашут как проклятые

Оскар Айзек для режиссера всегда был первым выбором на роль ученого. Дель Торо пригласил актера на обед, где рассказал о своем видении, а через год показал 30 страниц сценария.

«К тому моменту, как я закончил, мы оба были в слезах», — вспоминал актер.

Элорди же узнал о своем участии всего за девять недель до начала съемочного процесса — изначально роль монстра должен был исполнить Эндрю Гарфилд, но он покинул проект.

«Это таинство. Ты должен войти в священное состояние», — говорил дель Торо Элорди.

Он сразу же начал проходить очень серьезную физическую подготовку. Во время съемок актер работал по 20 часов и ни разу не пожаловался на усталость или голод — постановщик даже назвал его сверхчеловеком.

Самый сложный образ монстра Франкенштейна?

Премьера фильма прошла летом этого года на Венецианском кинофестивале и сорвала аплодисменты длиной в 15 минут. Некоторые критики назвали фильм одной из лучших работ дель Торо, переосмысляющей основы ужасов. Также эксперты отметили, что образ Элорди является самой сложной версией монстра Франкенштейна за долгое время.

Но были и более сдержанные отзывы. Критики посчитали фильм визуально потрясающим, но не дотягивающим до чрезмерно высоких ожиданий. Также картине вменяют неравномерность повествования, а дель Торо — невнятные попытки высказаться в фильме на темы, которые в его рамках кажутся неуместными и излишними.

Конечно, стоит учитывать важность ленты для постановщика и его любовь к первоисточнику. После завершения проекта, о котором дель Торо грезил более трех десятилетий, он пошутил на пресс-конференции в Венеции:

«У меня послеродовая депрессия».

Даниил Хмелевской