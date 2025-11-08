«Пежо» из «Такси» и «Бэтмобиль»: 50 культовых авто из кино выставили на торги

Если вы когда-либо мечтали владеть частью истории кино, Bonhams предлагает уникальную возможность воплотить эту мечту в жизнь. В конце ноября аукционный дом выставит на торги одни из самых знаменитых автомобилей, появлявшихся на большом экране. С 21 по 28 ноября в рамках выставки «Коллекция автомобилей из фильмов из Парижа» будет представлен впечатляющий ассортимент редких лотов.

В коллекцию войдут около 50 автомобилей и 19 памятных предметов из фильмов и сериалов, почти все из которых уникальны. Среди них — Dodge Charger Доминика Торрето и Ford Mustang Джона Уика. Также будут представлены машины из «Форсажа 7», «Бегущего по лезвию», «Робокопа», «Драйва», «Такси 2», «Людей в чёрном», «Назад в будущее 2» и других фильмов — настоящий кинематографический гараж, не похожий ни на что другое.

Важно отметить, что большинство автомобилей — это не реплики или демонстрационные машины, а подлинные транспортные средства, использовавшиеся в съемках. Bonhams подробно описывает каждый лот, указывая, какие машины снимались в фильмах, а какие были построены для трюков и каскадёрских сцен.

Главным лотом выставки станет Mitsubishi Lancer Evolution VII 2001 года из фильма «Форсаж 2», на котором ездил Брайан О’Коннор, персонаж Пола Уокера. Прогнозируемая цена — от 250 000 до 500 000 евро (290 000–580 000 долларов США). Это единственный автомобиль из фильма с двигателем мощностью 330 л. с. (246 кВт).

Коллекция также включает Dodge Charger 1970 года, принадлежавший Доминику Торрето. Он участвовал в сцене на крыше гаража в «Форсаже 7». Под капотом установлен двигатель Chevy LS3 V8, что делает его не идеальным для поклонников Mopar, но пригодным для гонок.

Разнообразие коллекции выходит за пределы вселенной «Форсажа». Так, в «Джоне Уике 2» используется Ford Mustang 1969 года, на котором ездит Киану Ривз. Это четвёртый из пяти построенных для фильма автомобилей, участвовавший в известной погоне. Детали двигателя и ходовой части не раскрываются.

Поклонники фильма «Драйв» смогут приобрести Chevrolet Chevelle Malibu 1973 года с оценкой 60 000–80 000 евро (69 000–92 000 долларов США). Любители научной фантастики обратят внимание на «Машину обывателя» из «Бегущего по лезвию» 1982 года (20 000–30 000 евро / 23 000–35 000 долларов США) и полицейскую патрульную машину из «Назад в будущее, часть II» (20 000–30 000 евро / 23 000–35 000 долларов США).

Из «Робокопа» представлен сатирический SUX 6000 (30 000–50 000 евро / 35 000–58 000 долларов США), а «Люди в чёрном» представлены Ford LTD Crown Victoria 1987 года (20 000–40 000 евро / 23 000–46 000 долларов США).

Французское кино также представлено: Peugeot 406 V6 1999 года из «Такси 2» (70 000–120 000 евро / 81 000–140 000 долларов США) и Peugeot 407 из «Такси 5» (3 000–6 000 евро / 3 500–6 900 долларов США). В коллекции есть и BMW 750i 1995 года — точная копия шпионского автомобиля Бонда из «Завтра не умрёт никогда» (15 000–20 000 евро / 17 000–23 000 долларов США).

Не обошлось и без Бэтмобиля: модель 1989 года (1992) использовалась в шоу «Трюки Бэтмена» и стилизована под версию Тима Бёртона, её стоимость оценивается в 70 000–100 000 евро (81 000–120 000 долларов США).

Закрывает коллекцию Dodge Charger 1968 года «Генерал Ли» из фильма «Придурки из Хаззарда» (2005) — настоящий автомобиль с узнаваемой оранжевой окраской. Bonhams оценивает его в 120 000–160 000 евро (140 000–180 000 долларов США).