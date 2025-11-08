Зак Креггер начал работу над приквелом хоррора «Орудия»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в работу запущен приквел фильма ужасов «Орудия». Дата выхода хоррора пока неизвестна.

© globallookpress

Режиссёром выступит автор оригинала Зак Креггер. Приквел расскажет о молодой тёте Глэдис — главной злодейки «Орудий». Вернётся ли к роли Эми Мэдиган, неизвестно, но актриса заявила, что с удовольствием снялась бы в предстоящей картине.

«Я бы с удовольствием снова побывала в голове Зака Креггера, но посмотрим, получится ли».

Премьера фильма ужасов «Орудия» состоялась 8 августа. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 93% свежести от обозревателей и 85% от зрителей. Хоррор также успешно показал себя в мировом прокате и при бюджете в $ 38 млн собрал более $ 260 млн. Cам Зак Креггер сейчас работает над фильмом по культовой серии видеоигр Resident Evil.