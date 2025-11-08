Зрители оценили фильм «Хищник: Планета смерти»

7 ноября состоялась мировая премьера фильма «Хищник: Планета смерти» — новой части знаменитой франшизы об инопланетных охотниках. Спустя день компания Cinemascore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А-». Таким образом, новый фильм стал самым высокооценённой картиной во вселенной «Хищник» на портале Cinemascore. Картина понравилась зрителям больше, чем первая часть 1987 года (В+), сиквел 1990 года (В+). Ленту также оценили выше «Хищников» 2010 года с Эдрианом Броуди (С+) и «Хищника» 2018 года от режиссёра Шейна Блэка (С+).

В «Планете смерти» главным героем выступил сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить.