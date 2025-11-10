Российская «Алиса в стране чудес» вышла на экраны страны

На киноэкранах страны - новая экранизация "Алисы в стране чудес". Сказку о девочке, попавшей в мир, где нет времени, режиссер Юрий Хмельницкий рассказал на новый лад. У его Алисы, в отличие от кэрролловской, и помимо скуки хватает проблем - в школе и с родителями, да к тому же первая влюбленность… Однако вопреки опасениям любовная линия не сделала классическую историю хуже.

Главную роль в фильме сыграла 15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд - Анна. Ее героиня получает в школе "неуды", ссорится с подружкой и одноклассниками, конфликтует с мамой при полном попустительстве отца, симпатизирует новенькому. Поэтому за Белым кроликом Алиса проваливается не из любопытства. Просто Костя Додолев (Олег Савостюк), который позвал ее гулять в парк, скатился по горке-трубе на детской площадке - и исчез. А в мире антиподов, которые жителей "нормального мира" называют антипятами, превратился в Птицу Додо!

Путешествуя по Стране чудес, Алиса встречает и другие знакомые лица, даже своих родителей, и все они ее не узнают, потому что они - антиподы. Но так же, как и на той стороне, ее родители любят друг друга, только здесь они Красная Королева (Ирина Горбачева) и Безумный шляпник (Милош Бикович). И никак не могут помириться, потому что в стране антиподов нет времени…

Волшебный предмет, который в Стране чудес перевернет все с ног на голову - простенькие часы Алисы. Только у нее на руке они работают, стрелки движутся - и эта примитивная метафора становится темой ценности времени, которое переходит из рук в руки и утекает безвозвратно.

Перед премьерой в Санкт-Петербурге режиссер Юрий Хмельницкий признался, что "картина непростая, немного абсурдная - все, как завещал Кэрролл". И главным удивлением становится саундтрек фильма - на стихи Владимира Высоцкого, который написал песни к музыкальному спектаклю, выпущенному фирмой "Мелодия" на пластинках в 1976 году. Теперь композитор Владислав Саратовкин написал к стихам Высоцкого новые мелодии, а создатели фильма предложили спеть их не обязательно тем же персонажам, что пели прежде.

Песню Алисы про цифры в новой версии исполняет Учительница (Кристина Бабушкина) - и "мораль сей басни" немного меняется: важнее все-таки знания или оценки? А песня Попугая стала гимном пиратов, которые хотят попасть из мира антиподов туда, где есть время. Бесподобна, кстати, Синяя гусеница в исполнении Сергея Бурунова, а вот Чеширского кота - без которого трудно представить себе "Алису в стране чудес" - в новой российской версии нет. Совсем. Даже улыбки.

Очевидно, что для любовной линии текстов спектакля было недостаточно, ведь кэрролловской Алисе в два раза меньше лет, чем современной. И кульминацией фильма становится "Баллада о любви" Владимира Высокого. Она была написана для фильма "Стрелы Робин Гуда", но прозвучала сначала в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго" в закадровом исполнении. У Хмельницкого ее исполняют две пары: Додо и Алиса, Красная Королева и Безумный Шляпник: "Я дышу - и значит, я люблю! Я люблю - и, значит, я живу!".

После премьеры в Санкт-Петербурге зрители выходили удивленными, но удивление было приятным. На этот фильм можно сходить всей семьей: родителям будет полезно увидеть, как ведут себя дети в школе, и вспомнить первую любовь, а детям - приобщиться к классике. Я имею в виду и Кэрролла, и Высоцкого.

Тем временем

Анна Пересильд призналась, что одним из самых сложных этапов съемок для нее были съемки на тросах, имитация падения в кроличью нору.

А в Петербурге накануне премьеры в одном из торговых центров появилась гигантская "падающая" Алиса - шестиметровая фигура в розовом платье, парящая под потолком атриума. Инсталляция сделана из бумаги и картона в технике low poly, что придает ей эффект цифровой 3D-модели.