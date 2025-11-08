Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы» с Агатой Муцениеце

10 ноября стартует комедийный сериал «Химкинские ведьмы». Шоу расскажет про трёх мошенниц Марину, Свету и Олю, которые претворяются настоящими медиумами. Неожиданно они получают реальные магические способности. Главную роль в проекте исполнила Агата Муцениеце («Возмездие»).

Всего в первый сезон войдёт 17 серий — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера финального эпизода состоится 13 ноября.

Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 10 ноября 2-я серия 10 ноября 3-я серия 10 ноября 4-я серия 10 ноября 5-я серия 10 ноября 6-я серия 11 ноября 7-я серия 11 ноября 8-я серия 11 ноября 9-я серия 11 ноября 10-я серия 12 ноября 11-я серия 12 ноября 12-я серия 12 ноября 13-я серия 12 ноября 14-я серия 13 ноября 15-я серия 13 ноября 16-я серия 13 ноября 17-я серия 13 ноября