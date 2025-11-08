Сериал «Из многих» от автора «Во все тяжкие» привел зрителей в восторг

7 ноября состоялась премьера двух эпизодов сериала «Из многих» — нового проекта Винса Гиллигана, автора культового «Во все тяжкие». Некоторые зрители уже посмотрели первые серии и высоко оценили их: на агрегаторе IMDb картина имеет рейтинг 9 баллов из 10.

Многие зрители отмечают, что Винс Гиллиган снял очередной шедевр: в сериале показываются множество странных, но стильных сцен, которые вместе способны поразить и заставить задуматься любого. Хвалят исполнительницу главной роли Рэй Сихорн, персонаж которой получился интересным и трогательным. Некоторые ругают проект за слишком сложный сюжет — иногда непонятно, что происходит на экране, от этого становится просто скучно.

Что пишут зрители про первые эпизоды сериала «Из многих»:

"Винс Гиллиган вернулся. Очень переживал из-за трейлеров и того, что было мало известно о сериале к первому сезону. Но в итоге увидел один из лучших пилотных эпизодов, которые когда-либо видел. С определённого момента темп стремительно набирает обороты, начинает казаться, что на экране только два персонажа".

"Не помню, когда в последний раз меня так захватывал просмотр сериала. Всю серию ёрзал на месте. У меня столько вопросов, на которые уже не могу ждать ответа. Буду думать об этом во сне. Рэй Сихорн проводит мастер-класс по актёрскому мастерству. Это определённо не похоже ни на что из того, что вы, вероятно, видели раньше".

"Гиллиган сделал это снова. Вторая серия просто великолепна Визуально она невероятна, а сюжет развивается с невероятной скоростью. Уже начинаю привязываться к персонажу Рэй Сихорн и с нетерпением жду выхода следующих серий".

"Мне было искренне интересно, в целом первые серии мне понравились, пусть и не так сильно, как я надеялся. Актёрская игра, декорации и операторская работа – всё просто фантастическое. Эта фирменная ностальгия по Гиллигану ощущается с самого начала. Но было несколько моментов, заставляющих меня закатывать глаза".

"Хотя думал, что это будет третий хит Винса Гиллигана, но он, похоже, вошёл в претенциозный период своей работы. Сериал только кажется интеллектуальным, а на самом деле — это незрелая попытка усложнить сюжет. Тем не менее меня зацепили произвольные и даже неуместные первые сцены, ведь они что-то выстраивают. Но реализовано всё это просто неудовлетворительно".

«Из многих» рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.