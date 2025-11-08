Появилось расписание второго сезона сериала «Зверобой: Северный след»

Расписание выхода второго сезона сериала «Зверобой: Северный след»

13 ноября стартует второй сезон сериала «Зверобой: Северный след». Проект продолжит историю столичного следователя Хлебникова, который вынужден инсценировать свою смерть и скрываться в городе на Северном море. Спустя полгода в Обручеве происходит серия убийств с ритуальными элементами. Осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.

Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 25 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериал «Зверобой: Северный след»

  • 1-я серия — 13 ноября
  • 2-я серия — 13 ноября
  • 3-я серия — 20 ноября
  • 4-я серия — 27 ноября
  • 5-я серия — 4 декабря
  • 6-я серия — 11 декабря
  • 7-я серия — 18 декабря
  • 8-я серия — 25 декабря