Сериал «Папины дочки. Новые» получит продолжение

Телеканал СТС продлил сериал «Папины дочки. Новые» на пятый сезон. Премьера продолжения состоится в 2026 году.

Режиссёром пятого сезона выступит Вадим Хлебкович — он участвовал в написании сценария картин «Папины дочки. Новые» и «Вампиры средней полосы». В продолжение войдёт 20 серий.

Судя по всему, пятый сезон продолжит события фильма «Папины дочки: Мама вернулась», который сейчас идёт в кинотеатрах. События картины разворачиваются после финала четвёртого сезона. По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала.