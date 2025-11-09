Назван главный претендент на титул самого стильного фильма года

Легендарная художница по костюмам Кейт Хоули вновь поразила Голливуд — в новом фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн» она создала, пожалуй, самые эффектные образы сезона. За свою карьеру Хоули работала над такими масштабными проектами, как «Тихоокеанский рубеж», «Отряд самоубийц», а также «Багровый пик» и «Властелин колец: Кольца власти», за который была номинирована на премию «Эмми». Однако новая постановка культового романа Мэри Шелли стала для неё самым амбициозным и визуально ошеломляющим проектом.

© кадр из фильма «Франкенштейн»

В фильме она превращает Оскара Айзека, исполнившего роль учёного Виктора Франкенштейна, в настоящего декадентского гения — в бархатных пальто и сверкающих украшениях. А героиня Мии Гот, Элизабет, предстает в образах, достойных музейной экспозиции: шёлковые бальные платья с рисунками планет, воздушные цветные вуали, перьевые головные уборы в форме ореолов, веера, украшенные тюлем, редкие архивные драгоценности Tiffany & Co и призрачное, многослойное свадебное платье.

Некоторые костюмы заставляют буквально ахнуть от восторга — и при этом ни один из них не отвлекает от истории, а напротив, усиливает волшебную атмосферу мрачной сказки о человеке, решившем играть роль Бога.

Особое место занимает свадебное платье Элизабет — многоуровневое, полупрозрачное, будто сотканное из света. Оно отсылает к костюмам из фильмов 1931 и 1935 годов, а также отражает параллель между Элизабет и Франкенштейном: оба — творения, собранные из фрагментов.

Сама Хоули называет фильм «классическим сном наяву», где ткань, свет и цвет становятся языком эмоций. Премьера «Франкенштейна» состоялась 7 ноября на Netflix.

Кинокритики уверены: когда начнётся сезон наград, первую номинацию на «Оскар» можно уверено отдать Кейт Хоули. Хотя конкуренция будет серьёзной — с такими признанными мастерами, как Пол Тазуэлл («Злая: Навсегда»), Рут Э. Картер («Грешники»), Мальгожа Туржанска («Хамнет») и Мияко Беллицци («Марти Великолепный»).