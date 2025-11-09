Сериал «Из многих» получит второй сезон

Издание Variety взяло интервью у автора сериала «Во все тяжкие» Винса Гиллигана. Он рассказал о продолжении своего нового проекта «Из многих».

© кадр из сериала «Из многих»

По словам шоураннера, сериал уже точно получит второй сезон. При этом автор планирует выпустить четыре продолжения «Из многих», но планы могут измениться.

Второй сезон «Из многих» уже получил зелёный свет. Но я бы с удовольствием наблюдал за сериалом, пока Рэй Сихорн этого хочет. Я действительно снимаю шоу ради неё. Она заслуживает того, чтобы стать мегазвездой. Пока планирую снять четыре сезона, но примите это с каплей сомнения. Потому что когда меня спрашивали на счёт «Во все тяжкие», я сказал, что будет два-три сезона. А потом вышло шесть.

«Из многих» стартовал 7 ноября на стриминговом сервисе Apple TV. Шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.