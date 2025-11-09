Дизайнер построила дом из культового фильма «Отпуск по обмену»

Фанаты романтических комедий получили уникальный подарок — культовый коттедж из фильма «Отпуск по обмену» (The Holiday) теперь существует в реальности и доступен для бронирования.

© Super.ru

Американский дизайнер интерьеров Люси Смол воссоздала знаменитый домик, в котором героиня Кейт Уинслет переживала свои самые трогательные моменты, — и сделала это с поразительной точностью.

Оригинальный коттедж «Rosehill Cottage» никогда не существовал: во время съемок он был декорацией, построенной в поле в английской деревне Шир и разрушенной после окончания работы над фильмом. Однако Смол решила воплотить голливудскую мечту в жизнь — построила настоящий дом в городке Блу-Ридж (штат Джорджия, США).

© Super.ru

Чтобы добиться аутентичности, дизайнер использовала натуральный камень, ручные балки, фактурную штукатурку и даже легкий «беспорядок», будто Айрис только что вышла за кружкой какао.

© Super.ru

«Я живу в месте, где каждая улица — как кадр из рождественского фильма Hallmark, — говорит Люси. — Люди приезжают сюда, чтобы сбежать от реальности, и теперь у них есть дом, где это можно сделать по-настоящему».

Стоимость проживания в сказочном коттедже начинается от $399 за ночь, а в праздничные месяцы достигает $499. Но даже по таким ценам спрос невероятный — дом забронирован на месяцы вперед.

© Super.ru

«Мне говорили, что никому не интересен 20-летний фильм, — признаётся Люси. — Но теперь мы забронированы до весны, а летом почти нет свободных дат».

Посетители утверждают, что пребывание в коттедже действительно ощущается как попадание в атмосферу любимой романтической комедии.

