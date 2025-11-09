Расписание выхода сериала «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым
10 ноября стартует комедийный сериал «Нейровася». Шоу расскажет о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит героя с искусственным интеллектом по имени Света — со временем Вася понимает, что ИИ способен помочь ему раскрывать преступления и даже разобраться в личной жизни. Главную роль в проекте сыграл Владимир Епифанцев («Два холма»).
Всего в первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 25 ноября.
Расписание выхода сериала «Нейровася»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 10 ноября
- 2-я серия 10 ноября
- 3-я серия 11 ноября
- 4-я серия 11 ноября
- 5-я серия 12 ноября
- 6-я серия 12 ноября
- 7-я серия 13 ноября
- 8-я серия 13 ноября
- 9-я серия 17 ноября
- 10-я серия 17 ноября
- 11-я серия 18 ноября
- 12-я серия 18 ноября
- 13-я серия 19 ноября
- 14-я серия 19 ноября
- 15-я серия 20 ноября
- 16-я серия 20 ноября
- 17-я серия 24 ноября
- 18-я серия 24 ноября
- 19-я серия 25 ноября
- 20-я серия 25 ноября