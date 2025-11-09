Расписание выхода сериала «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым

10 ноября стартует комедийный сериал «Нейровася». Шоу расскажет о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит героя с искусственным интеллектом по имени Света — со временем Вася понимает, что ИИ способен помочь ему раскрывать преступления и даже разобраться в личной жизни. Главную роль в проекте сыграл Владимир Епифанцев («Два холма»).

Всего в первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 25 ноября.

Расписание выхода сериала «Нейровася»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 10 ноября
  • 2-я серия 10 ноября
  • 3-я серия 11 ноября
  • 4-я серия 11 ноября
  • 5-я серия 12 ноября
  • 6-я серия 12 ноября
  • 7-я серия 13 ноября
  • 8-я серия 13 ноября
  • 9-я серия 17 ноября
  • 10-я серия 17 ноября
  • 11-я серия 18 ноября
  • 12-я серия 18 ноября
  • 13-я серия 19 ноября
  • 14-я серия 19 ноября
  • 15-я серия 20 ноября
  • 16-я серия 20 ноября
  • 17-я серия 24 ноября
  • 18-я серия 24 ноября
  • 19-я серия 25 ноября
  • 20-я серия 25 ноября