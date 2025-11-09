Джеймс Кэмерон высказался о фильме «Хищник: Планета смерти»

Издание io9 взяло интервью у режиссёра фильма «Хищник: Планета смерти» Дэна Трахтенберга. Он рассказал, как общался по поводу новой картины с легендарным постановщиком Джеймсом Кэмероном.

© скриншот из фильма «Хищник: Планета смерти»

По словам Трахтенберга, создатель «Терминатора» был в восторге от его прошлого фильма про инопланетного охотника — «Добычи». Потому Кэмерон пригласил его на съёмки «Аватара 3», чтобы обсудить нового «Хищника». Его заинтересовала идея картины, где инопланетянин будет главным героем. После этого режиссёр посмотрел почти готовый вариант ленты и похвалил её.

Всего несколько месяцев назад, у нас был почти готовый вариант «Хищника: Планеты смерти». Я очень хотел услышать мнение Джеймса Кэмерона, прежде чем мы начнём вносить последние правки. Когда я показал ему ленту, он написал мне в ответ: «Честно говоря, когда я впервые услышал о том, что вы делаете, я не думал, что это сработает. Но, чёрт возьми, это действительно сработало».

В итоге Трахтенберг поблагодарил Кэмерона в титрах новой картины. Он рад, что ему выпала честь работать со знаменитым режиссёром в одной студии.

Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел в мировом прокате 7 ноября. Главным героем выступил сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить. Картину высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes её порекомендовали к просмотру 85% обозревателей и 96% зрителей.