Расписание выхода детективного сериала «Гостья» с Дашей Верещагиной

13 ноября состоится премьера сериала «Гостья». Детективное шоу расскажет о Зое, которая начинает помогать странной девушке Марине, потерявшей память. Незнакомка хочет разобраться в своей жизни и вспомнить, что с ней происходило раньше. В это же время в Калуге следователь Андрей расследует загадочную смерть астронома, которая может быть связана с Мариной. Главную роль в проекте исполнила Даша Верещагина («Фишер»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре «Иви». Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Гостья»:

  • 1-я серия — 13 ноября;
  • 2-я серия — 13 ноября;
  • 3-я серия — 13 ноября;
  • 4-я серия — 13 ноября;
  • 5-я серия — 13 ноября;
  • 6-я серия — 13 ноября;
  • 7-я серия — 13 ноября;
  • 8-я серия — 13 ноября.