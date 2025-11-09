Зрители оценили фильм «Хищник: Планета смерти»

7 ноября состоялась мировая премьера фильма «Хищник: Планета смерти» — новой части серии об инопланетном охотнике от режиссёра Дэна Трахтенберга («Добыча»). Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 95% свежести, а на IMDb — 7,6 балла из 10.

© globallookpress

Некоторые называют «Планету смерти» лучшим фильмом серии. Хвалят красивый визуальный стиль, экшен, интересных главных героев — лента действительно развлекает и не даёт заскучать на протяжении всего действия. Ругают картину лишь за предсказуемый сюжет и слишком маленькое количество жестоких сцен. Некоторые убеждены, что делать подростковый возрастной рейтинг для «Хищника» было ошибкой.

Что пишут зрители о фильме «Хищник: Планета смерти»

«Настоящее визуальное удовольствие и отличная история. Фильм получился насыщенным, учитывая, что теперь инопланетянин стал главным героем. Он готовит вселенную к будущим сюжетным линиям и связям с "Чужим". Надеюсь только, что следующие части будут более кровавым».

«Лучший фильм о Хищниках. Лучший боевик 2025 года. Неожиданный и потрясающий сюжет. Обязательно посмотрите этот фильм в кино».

«Отличный экшен, но фильм отличается от предыдущих из серии "Хищник". Юмор присутствует на протяжении всего фильма, что удивляет. Актёрская игра отличная, а между главными героями царит химия».

«Неплохой фильм, но это не тот самый "Хищник", хотя начинался он как таковой. Потом, внезапно, стал шаблонным боевиком. Концовка — явный обман, навязанный корпоративными воротилами вместо того, чтобы сделать финал чем-то оригинальным».

«Серьёзно разочарован этим фильмом. Это действительно "Хищник", но в стиле Disney, с милыми напарниками и безумной энергетикой «сказочных героев». Огромные сюжетные дыры, предсказуемый сюжет, неинтересные диалоги, нераскрытые технологии будущего. Фильм мог бы стать достойным продолжением франшизы, но не получилось».

«Хищник: Планета смерти» рассказывает совершенно новую историю во франшизе. Главным героем в этот раз выступил сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить.