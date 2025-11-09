Расписание выхода третьего сезона комедийного сериала «Сеструха»

Чемпионат.com

10 ноября стартует третий сезон комедийного сериала «Сеструха». В продолжении картины главной героине Наташе, бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата.

Как будут выходить серии третьего сезона сериала «Сеструха»
© Чемпионат.com

Всего в третий сезон войдёт восемь серий — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!». Премьера финальной серии состоится 19 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Сеструха»

  • 1-я серия — 10 ноября;
  • 2-я серия — 10 ноября;
  • 3-я серия — 11 ноября;
  • 4-я серия — 12 ноября;
  • 5-я серия — 13 ноября;
  • 6-я серия — 17 ноября;
  • 7-я серия — 18 ноября;
  • 8-я серия — 19 ноября.