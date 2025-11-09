Как будут выходить серии третьего сезона сериала «Сеструха»

Расписание выхода третьего сезона комедийного сериала «Сеструха»
10 ноября стартует третий сезон комедийного сериала «Сеструха». В продолжении картины главной героине Наташе, бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата.
Всего в третий сезон войдёт восемь серий — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!». Премьера финальной серии состоится 19 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Сеструха»
- 1-я серия — 10 ноября;
- 2-я серия — 10 ноября;
- 3-я серия — 11 ноября;
- 4-я серия — 12 ноября;
- 5-я серия — 13 ноября;
- 6-я серия — 17 ноября;
- 7-я серия — 18 ноября;
- 8-я серия — 19 ноября.