Как будут выходить серии третьего сезона сериала «Сеструха»

10 ноября стартует третий сезон комедийного сериала «Сеструха». В продолжении картины главной героине Наташе, бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата.

© Чемпионат.com

Всего в третий сезон войдёт восемь серий — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!». Премьера финальной серии состоится 19 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Сеструха»