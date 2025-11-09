Рецензия на сериал «Волшебный участок»

Всё ещё весело, но теперь для всей семьи.

Чего ждать от сериала с названием «Волшебный участок»? Во времена первого сезона я не заметил рейтинг «18+» и рассчитывал на семейную историю, где Баба-яга, Кощей и молодильные яблоки добрались до наших дней. Поэтому приятно удивился, когда в доме героев завёлся гном-матерщинник — и реально матерился через слово. Когда важные персонажи драматично умирали. Когда зло спотыкалось, но всё-таки настойчиво шло к победе над добром. Так и оказалось, что «Волшебный участок» — отличное фэнтези для взрослых.

6 ноября сериал вернулся со вторым сезоном и, как оказалось, за два года слегка поменялся. Он всё ещё отменно выглядит и цепляет сеттингом, однако сделал шаг к семейной аудитории. На странице всё ещё написано «18+», хотя в стартовом эпизоде нет ничего провокационного. Пожалуй, в этой трансформации и заключается основной минус.

«Волшебный участок»: главное о сериале

Название: «Волшебный участок».

Автор: Степан Гордеев.

Актёры: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский и другие.

Дата выхода: 6 ноября 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фэнтези, детектив, комедия.

Страна: Россия.

Второй сезон «Волшебного участка»: где смотреть?

6 ноября в онлайн-кинотеатре Okko вышел первый эпизод. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 25 декабря.

Герои уехали в Питер, но фирменный чёрный юмор забыли

Если смотреть фундаментально, то режиссёр Степан Гордеев сохранил формулу сериала. Герои по-прежнему носятся по городу, отлавливают былинную нечисть, изучают дивные артефакты и забавно шутят. Просто главный злодей вырвался в наш мир, а локацией стал Питер, который в первом же эпизоде назвали Расчленинградом.

В продолжении уже засветилась гигантская агрессивная комбуча, а дальше зрителя ждут стычки с Карлсоном, каменным големом и прочими неприятными типами. Не сомневаюсь, что разборки будут традиционно красивыми и креативными. Но во всю эту историю закрался один нюанс.

На премьере второго сезона команда сказала, что сериал перерос в семейный формат. Как это отразилось на «Волшебном участке»? На мой взгляд, на пользу не пошло.

Возьмём гнома-матерщинника в исполнении Ильи Соболева. Он всегда был мотором сериала, который даже простую сцену делал уморительной. Персонаж здорово чудил, юморил и казался трикстером с грязным языком и добрым сердцем. Однако в первом же эпизоде с ним случились два курьёза: гном вырос до обычного размера и разучился материться. В итоге растерял часть очарования.

В первом сезоне этот маленький чудик вечно путался под ногами и вставлял столь комичные и хлёсткие реплики, что даже самый интеллигентный человек стыдливо улыбался. Теперь же за весь эпизод вспоминается одна удачная шутка — о том, как персонаж вымаливал у начальства пистолет. Или хотя бы нож. Ну или нунчаки. В остальном он неуклюже пытается заменить мат на допустимые выражения и не соглашается «сосаться с жабой».

Дело не только в гноме. В сериале есть сцена, где герои швыряют в монстра коктейль Молотова, — и в следующем кадре от цели ничего не остаётся. Как снаряд попал в чудовище? Как оно сгорело? Эти моменты словно неуклюже вырезали, так что логика экшена сломалась.

Сомневаюсь, что причиной стал ограниченный бюджет на спецэффекты. В других случаях огонь горит ярко, а монстры охотно бродят по кадру и дерутся. Вероятно, команда просто не хотела показывать, как пылает нарисованное существо. Сериал же теперь семейный, вдруг это кого-то травмирует.

Только не подумайте, что «Волшебный участок» стал плохим. Нет, он просто потерял немного шарма и стал чуть стерильнее. Однако общий уровень всё ещё достойный — если, конечно, забыть о маленькой девочке, озвученной унылым голосом взрослого мужчины.

Взять визуал. Сериал дорого выглядит и раз за разом впечатляет чувством стиля. То фамилии съёмочной группы подсветят так, что титры не захочется пропускать. То банальный полёт ворона снимут креативно крутящейся камерой. То покажут красивых волшебных существ, что даже ртом двигают вполне убедительно. Чувствуется, что специалистов по графике особо не торопили.

Да и за героями следить приятно. В их отношениях есть динамика, повсюду запоминающиеся диалоги. То же путешествие в мир мёртвых запоминается именно за счёт перебранки. Секрет в сценарии и актёрском составе, где звёзды даже на второстепенных ролях. К примеру, во вступлении есть руководитель местного отдела, который почти сразу умирает. Казалось бы, на столь незначительную роль можно взять кого угодно, однако в кадре Александра Ребенок, недавний лауреат «Золотого орла».

В результате «Волшебный участок» не такой искромётный, как в прошлом сезоне, но его по-прежнему интересно смотреть. Тем более самые эпические разборки с Кощеем и фантастическими тварями впереди.

Второй сезон «Волшебного участка»: стоит ли смотреть?

Если понравился первый сезон, то и второй вряд ли разочарует. Только учтите, что команда слегка сменила жанр — с комедийного фэнтези для взрослых на семейное фэнтези. Никто больше не завопит матом, а злодеи не сгорят в кадре. Впрочем, даже с этим нюансом сериал приятно смотреть.

Оценка начала «Волшебного участка» — 7 из 10

Понравилось

Стильный визуал.

Хорошая графика.

Отличная актёрская игра.

Много запоминающихся диалогов.

Не понравилось