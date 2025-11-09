Зрители оценили «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

7 ноября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Франкенштейн» — новой адаптации классического произведения от Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»). Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten tomatoes она получила 95% свежести, а на IMDb — 7,7 баллов из 10.

© globallookpress

Ленту хвалят за прекрасный визуальный стиль, красивые декорации и трогательный сюжет. Даже в кадре видно, с какой теплотой относится Гильермо дель Торо к оригинальному произведению. Ругают фильм за слишком долгий хронометраж и большое количество скучных сцен.

Что пишут зрители про фильм «Франкенштейн»

«Фантастическая интерпретация творчества Шелли. Глубокий и уникальный стиль, присущий только Гильермо дель Торо, безусловно подтверждает его статус одного из лучших режиссёров нашего времени».

«"Франкенштейн" — прекрасная работа, сделанная с любовью, которую видно на экране. Это скорее психологическая мелодрама, чем фильм ужасов, каким мы его знаем. Фильм вынуждает размышлять о последствиях вмешательства человека в природу».

«Я не заметила, как плакала на одной сцене. Очень хорошая адаптация. Обожаю операторскую работу и музыкальное сопровождение. Надеюсь, фильм получит номинацию на "Оскар"».

«Очень противоречивый, местами с потрясающими композициями, световой и хроматической палитрой, а местами — со скучными и дешёвыми декорациями, а также неинтересными композициями. Грим очень слабый, не вызывает доверия и не выразителен, никакие оправдания не могут сделать его достойным».

«Сильное начало, а затем бесконечная скука, которая казалось целой вечностью. Выключил через два часа. Разве что, Оскар Айзек хорош».

Фильм рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Главные роли в картине сыграли Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).