Фильм «Хищник: Планета смерти» показал лучший старт в серии

По итогам первых выходных, сборы фильма «Хищник: Планета смерти» достигли $40 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав драму «Умри, моя любовь» и историческую ленту «Нюрнберг».

© globallookpress

Новый «Хищник» показал лучший старт среди всех фильмов франшизы. Предыдущим рекордсменом была картина «Чужой против Хищника» 2004 года, которая собрала $38 млн за первый уикенд в США. Мировые сборы «Планеты смерти» достигли $ 80 млн. Для фильма, бюджет которого составил $105 млн, это многообещающий результат.

В том числе, на хороший старт в прокате повлияли подростковый рейтинг картины и положительные отзывы, как от зрителей, так и от критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 85% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

Главным героем «Хищника: Планеты смерти» стал инопланетный охотник по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить.