Эксперт ответил, могут ли запретить мультфильм «Маша и Медведь»

На днях общественники предложили запретить мультфильм «Маша и Медведь» за противоречие традиционным ценностям. «Вечерняя Москва» узнала, правда ли мультфильм запретят и чем вредна практика всезапрета.

© Кадр из мультсериала

С инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, сюжет, в котором главная героиня Маша воспитывается медведем, без родителей, идет вразрез с традиционными ценностями.

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Главная героиня живет одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребенка», — заявил он.

Но дальше разговоров дело пока не зашло. Эксперты индустрии уверены: запрет не будет реализован.

«Порой люди видят угрозу везде, даже там, где ее нет. Но порой мультик — это просто мультик», — рассказала «Вечерней Москве» аниматор, специалист по компьютерной графике и мультипликации Юлия Дегтярева.

«Маша и Медведь» — один из самых популярных современных отечественных мультфильмов. Его дублируют на множество языков и смотрят миллионы детей в разных странах.

«Этот мультфильм учит малышей многим добрым вещам, например, любви к природе, к ближним. Настоящей дружбе. Не пихать же нам теперь в каждый мультфильм нравоучения о важности полных семей, брака между мужчиной и женщиной и других ценностей. Всему свое место», — добавляет эксперт.

Но и негативный образ героя может быть популярным. Так, в каждой серии мультфильма «Ну, погоди!». Волк — страшный хулиган, без остановки курит и пьет. Зачем же показывать это детям? Да потому, что это образец отрицательного персонажа, повторять поведение которого в реальной жизни не стоит. И даже такой персонаж вовсе не обязательно угроза ценностям.

«Была нелепая история, когда "Ну, погоди!" тоже хотели запретить из-за несоответствия "традиционным ценностям". Тогда ему даже временно дали маркировку 18+. Но обошлось без запретов», — подчеркнула Юлия Дегтярева.

При желании можно найти «подвохи» в любой картине. Вот, к примеру, мультфильм «Мама для мамонтенка». А где у героя папа? И как же так, родная мать его бросила? Какой же это пример для будущих родителей….

«А вспомните всеми любимый мультфильм "Дядюшка Ау". Девочка Римма живет там с бабушкой, а не с мамой и папой. А где ее родители? И почему ребенок общается с каким-то незнакомым дедушкой из леса? — говорит специалист. — А "Трое из Простоквашино": ребенок сбежал из дома, а потом остался один в деревне?»

Естественно, это все шутки, и в этих работах есть много хорошего, как в том же мультфильме «Маша и Медведь».

«Конечно, важно взрастить ребенка в соответствии с нашими ценностями. Но не стоит только и делать, что воспитывать. Вспомните себя маленького. Неужели вам было интересно слушать постоянные нравоучения со стороны старшего поколения? Согласитесь, иногда же хочется просто посмотреть, как злой волк носится по городу за смышленым зайцем. Словом, развлечься», — заключила эксперт.

Ирина Жилева, психотерапевт, методист, специалист по работе с детьми:

«Почти всегда разговор о вреде мультфильмов для детей — попытка переложить ответственность за воспитание на кого-то другого. Если вы правильно воспитываете малыша, вкладываете в него добрые ценности, то никакие мультики его не перевоспитают. А взрослый контент детям, конечно, не стоит смотреть».

Кто еще был под ударом

После вступления в силу Закона о защите детей от вредоносной информации 1 сентября 2012 года из эфира телеканалов пропали некоторые советские мультфильмы, в том числе «Крокодил Гена и его друзья» и «Малыш и Карлсон». Их персонажи курили трубку: а это запрещено показывать детям. Вскоре с этими разобрались: мультфильмы признали национальным культурным достоянием, и они вернулись на экраны.

Под угрозой запрета был и мультфильм «Голубой щенок». История в наше время приобрела другой окрас: строчки «Голубой, голубой, не хотим играть с тобой» вызвали у некоторых ассоциацию с запрещенным экстремистским движением. Но никакого запрета не случилось, ведь мультик совсем не об этом.

В августе стало известно, что НИУ ВШЭ создаст систему оценки принятия студентами традиционных ценностей. Точного определения этого понятия пока не существует, однако ожидается, что разработка такой системы позволит укрепить духовно-нравственный фундамент общества и обеспечить устойчивое развитие образовательной среды. Как мог бы работать подобный инструмент и что можно понимать под определением традиционных ценностей, разбиралась «Вечерняя Москва».