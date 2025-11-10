Почему стоит посмотреть новый сериал Винса Гиллигана

На Apple TV+ состоялась премьера «Из многих» — нового сериала Винса Гиллигана, создателя культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». По сюжету, в мире будущего человечество капитально сошло с ума из-за вируса. О том, какой получилась эта неожиданная сатира о конце времен, рассуждает материал «Ленты.ру».

Страна: США.

Оригинальное название: Pluribus

Жанр: научная фантастика.

Шоураннер: Винс Гиллиган.

Сценаристы: Винс Гиллиган, Гордон Смит, Элисон Татлок.

Дата выхода: 7 ноября 2025 года.

Количество серий: 10.

Актеры: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво, Маккензи Скотт, Мириам Шор, Самба Шутте.

Где смотреть: Apple TV+.

Автор приключенческих романов для взрослых Кэрол (Рэй Сихорн) отмечает вместе с подругой-агентом Хелен (Мириам Шор) окончание очередного книжного тура. «Мы заработали много денег», — мягко напоминает ей менеджер. Писательница на фоне оптимистичной подруги похожа, скорее, на грозовую тучу. Обе, впрочем, не подозревают, что через пару минут жизнь всего человечества изменится — и виной тому химиотрассы, которыми испещрено ночное небо над родным Альбукерке. Вот на улице происходит авария, а вот Хелен уже падает в обморок. Кэрол ищет помощи у окружающих — но без толку: сознание теряют все посетители бара одновременно. Такая же ситуация в ближайшей больнице. Кажется, Кэрол единственная во всем городе находится в сознании. Вскоре, впрочем, люди так же неожиданно очнутся — кроме Хелен, для которой удар о землю оказался летальным. Но почему все вокруг так странно себя ведут?

На этот вопрос Кэрол из телевизора ответит министр сельского хозяйства — «единственный из правительства, кто был доступен и одет в костюм». Чуть больше года назад астрономы получили из космоса сигнал, который оказался рецептом РНК. Синтезировав его, ученые получили вирус, который — спасибо одной кусачей крысе — вырвался на свободу и перезаражал весь персонал лаборатории, а те принялись распространять его дальше, сначала тайком, а затем в открытую, вместе с пестицидами. Вирус действует как некий телепатический клей, объединяющий сознание всех носителей — человечество никогда не было настолько единым. Кэрол и еще 12 человек на планете — единственные, у кого обнаруживается иммунитет. Мечтая присоединить их к коллективному разуму, зараженные хотят эту чертову дюжину счастливчиков изучать. А пока обещают исполнять любые их желания. Тем более что какое-то сосуществование здоровым и больным придется наладить.

Агрессия по отношению к носителям вируса способна на пару-тройку минут снова вырубить все человечество -- со всеми вытекающими травмами, катастрофами и миллионами погибших

«Я бы не назвал это серьезной научной фантастикой, скорее, легкой. Но в основе сериала именно сай-фай. Тут нет преступников и метамфетамина», — делился Гиллиган подробностями проекта еще в 2023-м. Интересно, конечно, что шоураннер подразумевает под серьезной фантастикой, если в его легкой вариации на одно только объяснение правил игры тратится целый часовой эпизод. И после него все равно остается ощущение смутной необъяснимости всех нюансов, по которым устроена вселенная «Из многих».

Новое творение Гиллигана, за которое тот взялся аккурат после завершения «Лучше звоните Солу», радикальным образом отличается от его предыдущих проектов. Если с чем в послужном списке режиссера и сравнимы «Из многих», так это с его работой над «Секретными материалами», а также с их конспирологическим спин-оффом «Одинокие стрелки».

Другой очевидный референс — «Разделение» Дэна Эриксона и Бена Стиллера

Этот хит Apple TV+ рассказывал о корпорации, которая расщепляет сознание собственным сотрудникам — оказавшись в офисе, они не помнят жизни за его пределами, и наоборот. Как и «Разделение», «Из многих» предлагает зрителям теоретический концепт, который моментально ставит перед персонажами и зрителями одну моральную дилемму за другой.

Идея всеобщего единения явно поделит зрителей на два лагеря. Кто-то, как Кэрол, ужаснется кадру с топ-моделями, строем марширующими на оргию с мавританским авантюристом Кумбой (Самба Шутте), а кому-то индивидуальность и свобода воли представится малой ценой за безопасный мир без тревог и страданий. О последнем, к слову, мечтают далеко не только диктаторы — так, левый философ Славой Жижек недавно заявил, что человечество не справится с вызовами будущего без перехода глобальной системы с капиталистической на коммунистическую (глядя на то, как наша цивилизация проигнорировала глобальное потепление, невольно задаешься тревожным вопросом, насколько эти вызовы далеки).

«Из многих», таким образом, смотрится не просто тщательно проработанной фантастикой, но и политической сатирой — даром, что ли часть действия здесь разворачивается на президентском борту номер один? Акценты в сериале пока не расставлены, и потому он пока довольно многое обещает. Главное, чтобы новый проект Гиллигана не оказался нечаянным пророчеством, как это произошло с написанным им пилотным эпизодом «Одиноких стрелков». Тот, напомним, рассказывал об организованном правительством США теракте с самолетом, влетевшим в здание Международного торгового центра в Нью-Йорке — причем эта серия вышла аккурат за полгода до терактов 11 сентября.