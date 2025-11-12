Завершились съемки «Дюны 3»

Съёмочный процесс третьей «Дюны завершён», о чём объявили создатели фильма и даже показали это на специальном слайде.

проект официально переименовали. Он должен был называться «Дюна: Мессия», но в итоге всё куда проще и без заморочек — лента называется «Дюна: Часть третья»

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.

Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.