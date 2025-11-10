Вышел трейлер фильма «Космос засыпает» с Эйдельштейном и Екамасовой

Вышел трейлер «Космос засыпает» со звездами «Аноры» Эйдельштейном и Екамасовой
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова ("Анора", 18+) появились в трейлере фильма "Космос засыпает".
Фильм расскажет о студенте-ракетостроителе, который учится в Петербурге. Однажды он узнает о беде в своей семье и отправляется в родной поселок Шойна в Заполярье, ставя ради близких под угрозу мечту о космосе.
Режиссером выступил Антон Мамыкин ("Первый раз", "Неудачники").
"Космос засыпает" покажут 11 и 12 ноября на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле.
В России "Космос засыпает" появится в 2026 году.