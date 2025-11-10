Опубликован трейлер каннского хита «Воскрешение», который выйдет в России

Вышел трейлер фильма "Воскрешение" Би Ганя, который получил специальный приз жюри на Каннском кинофестивале.

"Воскрешение" - сборник из шести историй, посвященных пяти основным чувствам и разуму. Каждая из них создана в своем стиле. Так, первая часть - немой фильм, вторая - нуарный детектив.

В будущем постапокалиптическом мире человечество отказалось от способности мечтать в обмен на бессмертие. Но героиня узнает, что одно монстрообразное существо до сих пор на это способно. Женщина, обладающая редкой способностью распознавать в иллюзиях правду, решает войти в сны монстра.

"Воскрешение" выйдет в российский прокат 22 января 2026 года.

Премьера фильма состоялась 19 октября в рамках фестивалей "КАРО/АРТ" в Москве и "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге.

В главных ролях: Джексон И, Шу Ци, Марк Чжао, Ли Гэнси, Цзюэ Хуанг.