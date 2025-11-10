Опубликован тизер второго сезона «Ночного администратора»

Покой Джонатана Пайна, ныне Алекса Гудвина, скрывающегося под личиной офицера MI6, оказался лишь миражом. Его жизнь в тихом лондонском отеле рушится одной встречей со старым наемником из команды Ропера.

Теперь Джонатан втянут в опасную игру, его противник - колумбийский бизнесмен Тедди Дос Сантос.

Главную роль вновь исполнит Том Хиддлстон, а Оливия Колман и другие ключевые актеры вернутся к своим персонажам.

Также есть информация, что Хью Лори (Ричард Онслоу Ропер) в продолжении не появится, хотя его видели на съемочной площадке.