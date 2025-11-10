Завершены съемки нового сериала от режиссеров «Чебурашки» и «Папиных дочек»

Завершены съемки 16-серийной семейной комедии СТС "Гудовы".

По сюжету у главы семейства есть почти все для счастья: хозяйственная жена, красавица-дочь и подмосковная ферма. Не хватает только наследника. Все меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей, который называет себя его сыном. Ситуацию осложняет двоюродный брат Семен - авторитетный бизнесмен, мечтающий прибрать к рукам фамильную землю и втягивающий героя в свои махинации.

В ролях: Алексей Розин, Павел Майков, Влад Прохоров, Олеся Железняк, Мария Золотухина, Кристина Корбут, Владислав Воробей, Аскар Нигамедзянов и другие.

Режиссеры - Дмитрий Дьяченко ("Чебурашка", "Последний богатырь") и Дмитрий Грибанов ("Вампиры средней полосы", "Папины дочки. Новые").

В каждой серии будет по 24 минуты. Даты премьеры пока нет.