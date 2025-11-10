Объявлена дата премьеры нового мультфильма про Лунтика

Кинопрокатная компания "Вольга" объявила дату премьеры нового мультфильма о Лунтике. Он выйдет в кинотеатрах 27 августа следующего года. Опубликован первый кадр из ленты.

Синопсис такой: Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды он задается вопросом, где его отец. Мама рассказывает, что он исчез на обратной стороне Луны. Лунтик вместе с кузнечиком Кузей отправляется на поиски. За ними увязываются вредные гусеницы - Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план.

Режиссер и автор сценария - Дарина Шмидт ("Лунтик. Возвращение домой", "Иван Царевич и Серый Волк", "Три богатыря", "Три кота").