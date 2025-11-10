Масштаб декораций в кинопарке «Москино» сравнили с голливудскими блокбастерами

Для производства многосерийного фильма «Хозяин Москвы» съемочная команда использовала несколько натурных пространств кинопарка «Москино». Съемки на огромных и хорошо организованных пространствах кинопарка дают художникам возможность «развернуться» для создания самых сложных и масштабных декораций. Об этом в понедельник, 10 ноября, рассказал народный артист России Сергей Шакуров, исполняющий в проекте роль генерал-фельдмаршала Ивана Гудовича.

© Вечерняя Москва

Значительную часть сцен исторического 12-серийного фильма сняли на наиболее востребованных локациях кинопарка, включая пространства, стилизованные под архитектуру Московского Кремля, кварталы китайского подворья, барочный театр, а также временную «Тверскую площадь», созданную под задачи проекта.

— Здесь можно воссоздать любую реальность, где с успехом будет развиваться интересный сюжет с самыми разнообразными героями внутри. Возможность высокотехнологичных съемок делает нашу работу еще более увлекательной. Я надеюсь, зрители смогут почувствовать себя настоящими свидетелями этих событий, — подчеркнул Шакуров.

Генеральный продюсер Елена Зименко отметила, что ключевым преимуществом кинопарка является возможность работать с разнообразными декорациями, не выезжая за пределы столичного региона, передает Metro.

По словам российского актера Сергея Безрукова, масштаб декораций в кинопарке «Москино» можно сравнить с голливудскими блокбастерами, такими как «Дюна». Он подчеркнул, что по количеству задействованных актеров съемки сериала «Трудно быть богом» соответствуют уровню крупных проектов по произведениям братьев Стругацких.