Вышел тизер мистической комедии «Карта желаний»

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Карта желаний». Мистический проект доберётся до стриминга уже скоро — точную дату премьеры назовут позже. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сериал расскажет историю 30-летней Олеси, которая не может найти своё место в обществе и постоянно конфликтует со своим окружением. Однажды девушка подключается к психологическому марафону «Карта желаний» и придумывает для каждого страшную месть. Внезапно её желания начинают исполняться.

Главные роли в шоу сыграли Надежда Лумпова («Тихий Дон»), Дарья Руденок («Комбинация»), Илья Лыков («Алиса в Стране чудес») и Ольга Кузьмина («Кухня»). Режиссёром и продюсером комедии выступила Оксана Мафагел («Капельник»).