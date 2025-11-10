Начались съемки второго сезона сериала «Искусство соблазна»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и Кинокомпания братьев Андреасян объявили о старте производства второго сезона сериала «Искусство соблазна». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на российских стримингах.

Шоу продолжит истории бизнесвумен Анфисе, преподавательницы Софии и многодетной матери Милены, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Во втором сезоне у девушек появится новый опасный конкурент со своими планами на их бизнес.

К главным ролям в продолжении вернутся Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова. Авторами сценария выступили Ерзия Ертлес и Ия Рудик. Эпизоды снимут Гога Мамаджанян и Сарик Андреасян.