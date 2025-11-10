В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел документальный сериал "Женщины культуры": балерина, директор музея, театральный режиссер и звезда стендапа рассказывают о своих принципах и о том, как добились успеха в условиях современной конкуренции.

Сериал, снятый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, повествует о женщинах, которые смогли воплотить свою профессиональную мечту и добиться успеха в карьере.

Героинями проекта стали прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, главный режиссер МХАТ имени Горького Галина Полищук, бывший директор Музея имени Пушкина Елизавета Лихачева и стендап-комик Карина Салихова. Они подробно рассказали о том, как сложилась их профессиональная жизнь. Взлеты, многочисленные разочарования, умение подняться и снова идти вперед...

"Женщины культуры" - это правдивая история выдающихся представительниц прекрасного пола, которые не побоялись конкуренции, различных преград и стали сильнее, достигнув успехов в карьере. Это громкое заявление женщин, которые вдохновили множество людей стать увереннее, не бояться заявить о себе и постараться изменить мир в лучшую сторону.

Художественным руководителем проекта стала Элеонора Тухарели, режиссер - Милана Королева, автор сценария - Анастасия Тодорова.