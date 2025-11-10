Вышел трейлер рождественской комедии «Человек против малыша» с Роуэном Аткинсоном

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер фильма «Человек против малыша» — новой работы знаменитого британского актёра Роуэна Аткинсона. Продолжение «Человека против пчелы» выйдет на стриминге уже 11 декабря.

Видео по теме от RUTUBE

«Человек против малыша» расскажет историю мистера Тревора Бингли, который решает сменить профессию и стать школьным сторожем. Он получает предложение присмотреть за лондонским пентхаусом на Рождество, но неожиданно оказывается ответственным за ребёнка, которого никто не пришёл забрать.

К главной роли в ленте вернётся Роуэн Аткинсон, звезда «Мистера Бина». Режиссёром выступил Дэвид Керр, постановщик первой части.