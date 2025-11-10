Опубликован трейлер фильма «За Палыча! 2» с Сергеем Шакуровым

"За Палыча! 2" - фильм о том, как настоящие мужчины исправляют свои ошибки юности.

Артем Голубь - мажор, уверенный в способности отца решить любой вопрос. Однако после аварии Тема попадает в ВДВ. Вернувшись, он начинает работать, растить дочь и жить по совести. А дед, легендарный десантник Палыч, выращивает яблони и мечтает о покое.

Однажды в Подгорный приезжает бизнесмен Василий с намерением снести памятник Воину-освободителю и на этом месте построить торговый центр. Палыч протестует, а потом исчезает.

Тема снова собирает десантуру, чтобы спасти деда и разобраться, что скрывается за конфликтом.

Решение о съемках продолжения понравилась и исполнителю главной роли Сергею Шакурову. По его мнению, вторая часть получилась лучше первой, потому что в ней лучше раскрывается характер главного героя, рассказал режиссер Максим Боев.

К своим персонажам вернулись Евгений Зарубин, Константин Крюков, Максим Коновалов, Денис Кузнецов, Валерий Баринов и Екатерина Лисина. Каст пополнят Николай Наумов, Егор Овчинников, Татьяна Догилева и Анатолий Журавлёв.

Герою в тельняшках вновь объединятся, чтобы доказать: настоящая армейская дружба, десантное братство и чувство юмора способны спасти любую ситуацию.