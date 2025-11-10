«Наш папа - Дед Мороз!»: искренний новогодний фильм с Чеботаревым и Подольской

В отечественном кино есть категория новогодних фильмов - тех, что не относятся к небезызвестной франшизе, но тоже рассказывают истории про людей, которые когда-то потеряли веру в чудо и неожиданно находят ее снова.

Новый фильм Ирины Гурьяновой "Наш папа - Дед Мороз!" относится именно к таким картинам - искренний, немного смешной и пронзительно человеческий, без глянцевой картинки, но с очень узнаваемой болью для многих зрителей, когда одиночество ощущается особенно остро перед самым главным праздником в году.

Главный герой, персонаж Дмитрия Чеботарева Федя, ждет Новый год только как возможность заработать крупную сумму денег на операцию для своего младшего брата Никиты. Парня, оказавшегося в инвалидном кресле после чудовищной аварии, сыграл перспективный молодой актер Кирилл Русин. Федя работает Дед Морозом по вызову, и в серии скетчей мы видим, что свою работу он делает качественно.

На одном из заказов Федя знакомится с героиней Натальи Подольской, мамой милой девочки и непростого мальчика. Эта встреча дает героям надежду снова прикоснуться к миру, где еще живут любовь, доверие и детская вера в добро. Сюжет кажется простым, но именно эта простота позволяет режиссеру говорить о сложных вещах - об ответственности, принятии и возможности начать заново, не прибегая к нравоучениям.

Здесь есть баланс между юмором и драмой - фильм легко вызывает смех, но еще легче подкатывает к горлу ком. Визуально картина не стремится блеснуть - операторская работа сдержанная, камерная, зато очень внимательная к лицам героев. Саундтрек работает без навязчивых рождественских мотивов, но с нужной интонацией - будто подсвечивает внутренние состояния героев.

Есть и минусы: местами сюжет предсказуем, а монтажу не помешала бы чуть более плотная динамика. Впрочем, это не мешает фильму звучать искренне и убедительно: это кино о том, что чудеса действительно случаются, но чаще всего их совершают сами люди, после него хочется надеяться, что накануне Нового года каждому повезет найти своих.