«Паровоз» из фильмов-миллиардеров опечалил киноиндустрию

Продюсеры продолжают ставить главные проекты на каникулы, при этом «Алиса», «Горыныч», «Папина дочки» и новый «Мажор» могли заработать больше, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

© globallookpress

Обилие в 2025 году российских фильмов-миллиардеров не является прорывом, а выпуск их так называемым «паровозом» - это ошибка, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В минувшие выходные сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 миллиард рублей. Картина с Анной Пересильд в главной роли стала уже десятым фильмом, перешагнувшим этот рубеж в 2025 году. В прошлом году таких фильмов было восемь. Исаев указал на обманчивость этих цифр.

«Нет никакого прорыва, мы продолжаем терять аудиторию. Это исключительно за счет роста цены билетов. Если мы посмотрим на параметр "зрители", то он, к сожалению, катится вниз. Мы теряем киноходящего зрителя, это печальная и болезненная ситуация для индустрии, потому что большое количество потенциальных зрителей просто не находит интересных для себя проектов в кинотеатрах», — посетовал эксперт.

Помимо «Алисы» более миллиарда рублей собрал и «Горыныч», вышедший с ней в прокат в один день. Через неделю состоялись премьеры «Папиных дочек» и нового «Мажора». Исаев подчеркнул, что это не новый тренд, а ошибка продюсеров, из-за которой все эти фильмы не добрали кассу.

«Это совершенно не новый тренд, а позиция наших крупных продюсеров, которые, к сожалению, по-прежнему продолжают ставить свои перспективные кассовые проекты на каникулярные даты. Ровно это мы и увидели на примерах уикендов 23 и 30 октября. Когда вышли "Алиса", "Горыныч" и вторая часть "Финника", а через неделю — "Папины дочки" и "Мажор". Это очень печальная для индустрии ситуация и переломить ее пока не удается. Из-за подобной постановки дат релизов на одни и те же числа все эти фильмы недобирают. При этом с мая по октябрь крупных фильмов почти нет. Экранное время у кинотеатров не резиновое, и всем этим фильмам пришлось его делить, в отличие от ситуации, когда без крупных конкурентов выходили "Август" или "Дракула"», — отметил член совета АВК.

При этом Исаев выразил уверенность, что новая «Иллюзия обмана» также сможет претендовать на миллиард.

«На этой неделе в наших кинотеатрах выходит очень редкий нынче зарубежный гость - третья часть "Иллюзия обмана". Эта франшиза очень любима и уважаема российской аудиторией, поэтому мы ждем от проекта заветного миллиарда, а может быть даже больше. Далее, по большому счету, на такие сборы смогут претендовать уже картины предновогоднего проката и новогодние. Ярких и однозначных миллиардников на горизонте до конца года пока четко не просматривается», — заключил собеседник НСН.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее заявил «Радиоточке НСН», что фильмы «Алиса» и «Горыныч» — это «ужасная халтура», сделанная тяп-ляп, чтобы собрать деньги.