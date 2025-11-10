«Бегущий человек» получил финальный трейлер

Студия Paramount поделилась финальным трейлером фантастического боевика "Бегущий человек" (The Running Man, 18+) режиссера Эдгара Райта ("Зомби по имени Шон", "Малыш на драйве").

© Российская Газета

Новая интерпретация антиутопического романа Стивена Кинга обещает точное соответствие литературному первоисточнику.

Действие картины разворачивается в антиутопической Америке 2025 года. Бен Ричардс участвует в смертельном реалити-шоу, чтобы заработать деньги для лечения тяжелобольной дочери.

В комментарии Entertainment Today исполнитель главной роли Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик", "Смерч 2") рассказал, какой совет дал ему Арнольд Шварценеггер, сыгравший в ленте 1987 года.

«Просто не снимайся в боевиках - это ужасно больно», — сказал он.

В зарубежный прокат картина выйдет 14 ноября.