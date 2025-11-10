Что известно о фильме ужасов «Искупление»

Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и рэпер Хаски — артисты будто бы из разных вселенных, но режиссеру Константину Еронину удалось собрать их в одном проекте. Еще и каком — черно-белом фильме ужасов о чертовщине в деревне конца XIX века. Хоррор со славянскими мотивами затрагивает тему религии и спасения души, а визуально подражает немецким фильмам начала XX века. Рассказываем, что известно о картине и чего от нее ожидать.

© Кадр из трейлера

О чем фильм

Действие разворачивается после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Травмированный ветеран (Сергей Безруков) возвращается в родную деревню, однако вместо радостной встречи его ожидают плохие новости. В селе происходят странные вещи, люди загадочно исчезают, а оставшиеся жители напоминают безумцев и верят, что среди них обитает зло. Беременная жена героя ушла в лес и не вернулась, а его сына, с детства страдающего от тяжелой болезни, односельчане обвиняют в связях с дьяволом. Дочь ветерана, немая с рождения, не может объяснить происходящее. Герою предстоит во всем разобраться и побороться за своего сына.

Создатели фильма сравнивают его с квестом: зрителю нужно собрать воедино, как пазл, тайны и намеки, рассыпанные по сюжету. Фильм снят в черно-белой стилистике, но иногда появляются и цветные сцены.

«Раньше всех к разгадке приблизится тот, кто быстрее всех поймет смысловое значение сцен, снятых в цвете», — говорится в пресс-релизе.

Съемочная группа и актерский состав

Режиссером и одним из авторов сценария выступил Константин Еронин. В прошлом он работал фотографом, "Искупление" для него — вторая полнометражная работа. Судя по фильмографии (пусть и небольшой), кинематографист уже выработал почерк: его дебютный полный метр "Вдохновение" (2024) и короткометражка "Чистилище" (2022), победившая на смотре Cannes World Film Festival, тоже были черно-белыми проектами с мистическим сюжетом.

Главная роль в картине у Сергея Безрукова, но удалось режиссеру привлечь и других знаменитостей. Виктор Сухоруков, звезда фильмов Алексея Балабанова, играет в "Искуплении" бесноватого знахаря. Никита Кологривый, ставший популярным после выхода сериала "Слово пацана: Кровь на асфальте", снялся в роли могильщика.

Кроме того, в проекте снялись Кирилл Кяро, Михаил Евланов, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Виктор Михайлов и другие актеры, а также рэпер Хаски.

Что осталось за кадром

Съемки картины проходили на родине режиссера — в Новгородской области, где специально для проекта построили декорацию деревни середины XIX века.

Премьера "Искупления" состоялась весной 2025 года — на 47-м Московском международном кинофестивале. Лента участвовала во внеконкурсной программе "Дикие ночи".

Чего ожидать от фильма

По словам создателей проекта, атмосфера "Искупления" напоминает фильмы Алексея Балабанова и Ингмара Бергмана, а также "Маяк" Роберта Эггерса. Среди других референсов — "Остров" Павла Лунгина, "Сонная лощина" Тима Бертона и классический хоррор "Носферату, симфония ужаса" Вильгельма Мурнау.

«Этот фильм посвящен человеческой душе, детям и тому, как важно замечать и видеть их в любом состоянии. Для меня было важно показать противостояние добра и зла. Также это кино во многом о принятии», — передает пресс-служба слова Константина Еронина.

В разговоре с ТАСС Сергей Безруков отозвался об "Искуплении" так:

«...Очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя — такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой артхаус».

Дарья Шаталова