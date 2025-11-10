BadComedian разгромил «Алису» и «Горыныча»

В новых фильмах, рассчитанных на семейную аудиторию, не нашлось места для творческого высказывания, заявил НСН Евгений Баженов.

Фильмы, рассчитанные на семейную аудиторию, продолжают осваивать достойную кассу на фоне отсутствия конкурентов в прокате. Однако зритель уже недоволен их качеством, что отражается на рейтинге, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

В октябре картина «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли заработала миллиард рублей за 12 дней. Музыкальному фильму «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд для достижения этого результата потребовалось 17 дней. При этом, по данным «Кинопоиска», у фильмов довольно низкий рейтинг («Горыныч» - 5,5; и «Алиса в Стране чудес» – 4,8, прим НСН). BadComedian допустил, что обе картины являются примером плохого кино.

«В обзоре российских сказок я критиковал, к примеру, "Бременских музыкантов" за страшные костюмы. Однако в том фильме явно была попытка что-то сказать. "Алиса" и "Горыныч" - ужасная халтура, сделанная тяп-ляп, чтобы собрать деньги. Картины собирают, ведь альтернатив в прокате нет. Фильм "Папины дочки. Мама вернулась" (Премьера состоялась 30 ноября, актуальные сборы – 736,3 миллиона рублей, рейтинг на "Кинопоиске" – 7,6 – прим. НСН) рассчитан немного на другой сегмент аудитории. Семейный же зритель скорее пойдет на "Алису" и "Горыныча". Получаем очередные новостные заголовки о победе российского кино и миллиардных сборах. Однако рано или поздно семейная аудитория пресытится. Тогда кино не только рейтингом, как сейчас, но и деньгами будет проваливаться», – отметил он.

По словам собеседника НСН, создатели фильма «Алиса в Стране чудес» столкнулись с волной критики, поскольку их подвел изначальный подход к проекту.

«Все картины, которые пытаются повторить успех "Чебурашки", делались, чтобы собрать деньги. Однако создатели "Чебурашки" были первыми, делали по наитию. Все последующие фильмы сняты по шаблону. На 90% уверен, что изначально создатели хотели собрать денег, как у "Чебурашки". Даже самые слабые сказки сегодня заходят. Создатели, вероятно, решили, что их фильм точно зайдет. Есть звездный каст, имя Владимира Высоцкого, промо. Подумали: Давайте сляпаем хоть что-то. Сляпали, и невозможно зайти в соцсети от количества негатива к фильму. Думаю, клепать такое кино не перестанут. Если сборы будут меньше, у картин будут меньше бюджеты»,– заявил BadComedian

Как напомнил блогер и кинокритик, пользователи соцсетей не в первый раз критикуют актерскую игру Анны Пересильд. Однако в этот раз комментариев заметно больше, поскольку речь о проекте с мощной промокампанией.

«Анна Пересильд выстрелила в сериале "Слово пацана". Многие актеры, которых открыл Жора Крыжовников, закрепились в своем знаменитом статусе. Выбирали другие проекты, в которых прыгали выше, чем держались на том же уровне. В фильмографии Анны Персильд уже был проект, который критиковали. В TikTok уже негодовали насчет ее актерской игры. Просто тот проект был малоизвестный, и ей крепко не досталось. Сейчас негатив пошел, потому что это популярный проект. Естественно, в этом случае куда больше внимания к ее актерской игре. Авторы еще и в промо сделали ставку на известность и лицо Анны Пересильд. Получили обратную связь, прямо пропорциональную затратам на рекламу», – сказал он.

С 1 января 2026 года в российский прокат выйдет три релиза для семейной аудитории. Среди них киноадаптация Простоквашино» от Сарика Андреасяна и «Чебурашка 2». Также в кинотеатрах представят фильм «Буратино». Премьера состоится ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино», передает «Радиоточка НСН».