Почему вам стоит посмотреть фильм по «Авиатору» Водолазкина

Телеканал «КИНОТВ» и «Атмосфера кино» представляют экранизацию романа Евгения Водолазкина «Авиатор». Премьера картины запланирована на 20 ноября.

© Кадр из трейлера

Режиссером фильма выступил Егор Михалков-Кончаловский, известный по работам в кино и театре. Сценарий для экранизации был создан в результате соавторства: над ним работали непосредственно автор оригинального романа Евгений Водолазкин и известный кинодраматург Юрий Арабов, многолетний соратник режиссера Александра Сокурова. Такое сочетание обеспечило глубокое понимание литературного источника и его грамотную адаптацию для кинематографического языка.

Проект был реализован телеканалом «КИНОТВ» при поддержке Фонда кино, который осуществляет системную работу по финансированию перспективных отечественных картин. Генеральным продюсером картины выступил Сергей Катышев, а в качестве сопродюсера к проекту присоединилась одна из крупнейших российских медиагрупп «Красный квадрат», что свидетельствует о значительном масштабе производства. Широкий прокат фильма в кинотеатрах страны обеспечивает дистрибьюторская компания «Атмосфера кино», а телетрансляцию и информационную поддержку осуществляет Первый канал.

Сюжетная основа

Действие картины переносит зрителя в 2026 год, где научное сообщество находится на пороге революционного открытия. В условиях строжайшей секретности в научной лаборатории происходит событие, меняющее представления о возможностях человеческого организма — успешно разбужен человек, тело которого было подвергнуто криоконсервации почти столетие назад советскими учеными.

Главный герой, Иннокентий Платонов, приходит в сознание с полностью стертой памятью, не помня ни обстоятельств эксперимента, ни своей прежней жизни. Оказавшись в совершенно незнакомом технологичном мире, он вынужден не только заново учиться жить, но и пытаться понять, кем он был. Его настойчивые попытки восстановить собственную идентичность постепенно выводят его на след масштабного эксперимента, проводившегося в начале XX века. Платонов осознает, что в его прошлом кроется ключ к научному открытию, способному подарить человечеству вечную жизнь — та самая цель, которая веками будоражила умы лучших исследователей.

Особую роль в этом расследовании играют отрывочные воспоминания о чувстве, преодолевшем временной барьер, — любви, которая становится его главным ориентиром в лабиринтах прошлого. Однако по мере того, как герой приближается к разгадке, научное сообщество, вовлеченное в исследования, начинает испытывать серьезные сомнения. Чем ощутимее становятся перспективы достижения бессмертия, тем острее встает этический вопрос: какую цену придется заплатить за эту победу над смертью, и не окажется ли она слишком высока для человеческой природы?

Команда не просто создала картину по роману выдающегося современного писателя Евгения Водолазкина, но сделала его полноценным культурным проектом. Однако воспринимать грядущую премьеру лишь как «выход фильма» не стоит. «Авиатор» - это тотальный просветительский проект, синтез кино, литературы и истории.

По мере продвижения исследований участники проекта начинают задаваться вопросом о цене, которую придется заплатить за достижение цели.

«В нашем фильме, как и в самом романе, поднимается множество тем. Одна из них издревле, на протяжении тысячи лет, будоражила умы и фантазии людей — тема бессмертия. Как обмануть природу? Как обмануть, хотя бы на время, смерть? Но наш фильм раскрывает еще одну важную мысль, которая будет волновать современное поколение кинематографистов и тех, кто придет после нас: как же снять кино по произведению Водолазкина, чтобы сразу погрузить зрителя в свой мир и провести его лабиринтами так же, как это делает мастер со своими читателями? Мы — первые в освоении творчества Евгения Германовича, а дальше уже зритель скажет нам, насколько у нас это получилось», — актер Константин Хабенский.

В главных ролях заняты Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст и другие актеры. Композитором картины выступил Максим Фадеев.

Команда фильма представляет калейдоскоп мероприятий перед выходом фильма. Так, на фестивале экранизаций «Читка 4.0» 10 ноября автор романа Евгений Водолазкин, режиссер Егор Михалков-Кончаловский и продюсер Сергей Катышев совместно представляют публике процесс трансформации текста в зрительный образ. Затем, в стенах Большого театра 24 ноября на концерте DYP Orchestra под руководством Петра Дранги музыка Максима Фадеева, написанная для фильма, и кадры киноленты сольются воедино и будут дополнены фрагментом романа в исполнении Константина Хабенского. Также пройдет экскурсия на ВДНХ 19 ноября под руководством самого Водолазкина.

Таким образом, литература, кино, музыка, театр и выставочное пространство вступают в плодотворное взаимодействие, предлагая зрителю многогранный и глубокий эстетический опыт.

Зритель в качестве актера

Роман Водолазкина — это уже классика, текст, в котором сплетены память, время, и вечные вопросы бытия. Экранизация станет ключом к пониманию литературного материала. Она визуализирует и делает осязаемыми те философские категории, которые в книге требуют усиленного вдумчивого чтения. Не увидеть эту адаптацию - значит лишить себя возможности по-новому понять одну из главных русских книг последнего десятилетия.

История Иннокентия Платонова — это научный поиск, современное общество потребления. Фильм становится мостом между эпохами, заставляя зрителя не просто узнать факты, а прочувствовать их на себе, через судьбу одного человека. Это интенсивный курс по отечественной истории XX века, поданный не сухим языком учебника, а как мощное эмоциональное переживание.

Автор романа Евгений Водолазкин отметил, что был одним из тех, кто предложил многое в сюжете изменить, потому что кино и литература — два совершенно разных языка.

«Говорят, что авторы романов — главная жертва кинопроизводства, но в данном случае все было по-другому. Я был одним из тех, кто предложил многое в сюжете изменить, потому что кино и литература — два совершенно разных языка. Литература может болтать в течение часа или двух, но кино — это искусство действия. Поэтому я предложил новую версию. Я с восхищением наблюдал за работой актеров, режиссера и генерального продюсера Сергея Катышева. Сейчас, выступая по поводу своих текстов, я время от времени путаю Гейгера с Хабенским, потому что настолько точное попадание в образ редко случается. Константин привнес новое измерение в этого героя», — Евгений Водолазкин.

Генеральный продюсер Сергей Катышев рассказал, что зритель сам будет чувствовать себя героем кинокартины.

«“Авиатор” — это мистический фильм во всех смыслах этого слова. Мы рассказываем про путешествие во времени и из 1929 года перемещаемся в недалекое будущее — в 2026 год. Отличительной особенностью нашей картины является то, что зритель в какой-то момент сам почувствует себя главным героем», — сказал генеральный продюсер Сергей Катышев.

Режиссер Егор Михалков-Кончаловский назвал главную задачу для съемочной группы.