Каким будет продолжение детективного шоу «Шеф»

В 2026 году выйдет продолжение одного из самых успешных проектов телеканала НТВ — восьмой сезон сериала «Шеф». Это мрачная история о смелом полицейском Викторе Расторгуеве, который сражается с бандитами на улицах Петербурга (и не только). «Лента.ру» напоминает, чем закончилась предыдущая часть «Шефа», рассказывает о том, какие персонажи вернутся в «Шефе 8» и когда состоится премьера нового сезона.

Главное о сериале

Страна: Россия.

Жанр: детектив, криминальная драма.

Режиссер: Сергей Артимович.

Сколько серий: 178 (7 сезонов).

Длительность одной серии: 45-55 минут.

Когда вышел первый сезон: 2012 год.

Дата выхода 8-го сезона: 2026 год.

На каких площадках смотреть: телеканал НТВ и стриминговый сервис Premier.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.7.

В главных ролях: Андрей Чубченко, Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев, Евгения Игумнова.

Дата выхода

Седьмой сезон сериала «Шеф» завершился в марте 2025 года. Новостей о продолжении криминальной драмы пришлось ждать около полугода — телеканал НТВ официально анонсировал «Шефа 8» только в августе 2025-го.

Восьмой сезон сериала «Шеф» выйдет в 2026 году. Точная дата выхода серий пока неизвестна.

Некоторые СМИ предполагают, что новый сезон начнут показывать в январе или феврале 2026-го, другие сообщают, что премьера ожидается весной 2026 года.

Скорее всего, детальная информация о «Шефе 8» появится за неделю до самого релиза. В пользу этого говорит прежде всего тот факт, что дату выхода седьмого сезона раскрыли всего за четыре дня до премьеры.

В восьмом сезоне запланировано 30 серий по 50 минут — это на десять эпизодов больше, чем в предыдущей части шоу.

«Шеф 8» выйдет на канале НТВ (обычно новые серии показывают с понедельника по пятницу) и в онлайн-кинотеатре Premier. На стриминге доступны все уже вышедшие эпизоды.

Трейлер

У восьмого сезона сериала «Шеф» пока нет полноценного трейлера. Зато можно посмотреть первые кадры со съемок — компания «Триикс Медиа», которая отвечает за производство проекта, регулярно делится фотографиями и видео в своих соцсетях.

Сюжет

Сериал рассказывает историю доблестного и строгого полицейского Виктора Расторгуева (Андрей Чубченко), который борется с преступностью на улицах Санкт-Петербурга и других городов. За семь сезонов Шеф дослужился до звания генерал-майора полиции и возглавил Управление уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На протяжении сериала Расторгуев много раз терял близких, членов семьи и коллег, находил новых союзников и строил отношения.

В седьмом сезоне полицейский оказался в эпицентре серьезных преступных разборок. Его давний товарищ — бандит Макс Тихомиров (Кирилл Полухин) сражался с криминальным боссом по прозвищу Кочевник (Денис Синявский).

Чем закончился седьмой сезон «Шефа»

Максим Тихомиров сильно ранил Кочевника, но не стал его добивать. В итоге вскоре Макс стал жертвой жестокого нападения.

Виктор Расторгуев так и не смог раскрыть истинные намерения своего нового начальника, генерал-лейтенанта Антона Морозова (Игорь Ботвин), зато узнал правду о гибели своей семьи: оказывается, жена и дочь Расторгуева могли скомпрометировать московского бандита Водолаза (Максим Сергеев). Чтобы сохранить свою репутацию, Водолаз приказал избавиться от свидетелей.

В финальной серии «Шефа 7» Расторгуев вновь женился. Его избранницей стала бывшая заключенная Елена Шеляпина (Анна Миклош).

В восьмом сезоне генерал-майор Расторгуев продолжит разбираться в причинах аварии, которая унесла жизни его жены и дочери. Шеф быстро поймет, что это только малая часть серьезной преступной игры, которая представляет угрозу городу Лапинску. Он начнет самостоятельное расследование и вновь вступит в опасный мир преступных интриг.

Создатели и производство

Седьмой сезон «Шеф. Призраки прошлого» показывали в феврале-марте 2025 года. По данным сервиса MyShows, новая часть понравилась зрителям чуть меньше, чем предыдущая, но все же получила хорошие оценки аудитории.

Телеканал НТВ анонсировал продолжение шоу 14 августа 2025 года — тогда же стартовали съемки восьмого сезона.

Режиссером «Шефа 8» стал Сергей Артимович, это его дебют в проекте. Среди других его работ — сериалы «Лихач», «Лесник» и «Тверская».

Сценарий нового «Шефа» написали Руслана Рухадзе («Казанова») и Роман Ковалев («Десять дней до весны»), они же работали над предыдущим сезоном проекта.

Сергей Артимович рассказал, что съемочный процесс займет около полутора лет. Снимать «Шефа» будут в Петербурге и области.

Актеры и роли

Восьмая часть «Шефа» станет прямым продолжением «Шефа 7» — это значит, что в новом сезоне вернутся все ключевые герои из «Призраков прошлого». Главного героя шоу — генерал-майора полиции Виктора Расторгуева — вновь сыграет Андрей Чубченко. Заслуженный артист России исполняет роль бесстрашного Шефа уже больше тринадцати лет. Актер неоднократно говорил, что относится к проекту с большим уважением.

«Играть генерала Расторгуева в "Шефе" — это, можно сказать, моя миссия», — Андрей Чубченко, актер, играет Шефа в одноименном сериале.

В восьмом сезоне «Шефа» вернется и еще один ключевой герой всего сериала — криминальный авторитет Максим Тихомиров в исполнении Кирилла Полухина. В конце седьмого сезона Тихомиров стал жертвой жестокого нападения — судя по касту «Шефа 8», полученные им раны все же оказались не смертельными.

Какие актеры сыграют

Андрей Чубченко («Ветеран») — Виктор Расторгуев (Шеф), генерал-майор полиции, главный герой сериала;

Кирилл Полухин («Телохранители») — Максим Тихомиров (Макс), один из главных криминальных боссов Петербурга, друг генерала Расторгуева;

Денис Синявский («Любовь Советского Союза») — Николай Романов (Кочевник), петербургский криминальный авторитет, главный враг Макса Тихомирова;

Эльдар Лебедев («Другие») — Михаил Каплевич, полицейский в отставке, друг и бывший коллега Расторгуева;

Евгения Игумнова («Первый отдел») — Дана Голубева, бывшая возлюбленная Каплевича;

Анна Миклош («Однажды в Ростове») — Елена Шеляпина (она же Оксана Суровцева), бывшая заключенная, возлюбленная и новая жена Расторгуева;

Александр Солоненко («Солнцепек») — Сергей Новожилов, генерал-полковник полиции, министр внутренних дел РФ;

Валерий Афанасьев («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») — Егор Пифанов, пенсионер, отставной генерал-майор полиции;

Александр Рыбаков («Подсудимый») — Юрий Васьков, майор полиции, начальник Отдела уголовного розыска в городе Лапинске;

Наталья Круглова («Бандитский Петербург 2: Адвокат») — Светлана Кольцова, следователь из Лапинска;

Дмитрий Сутырин («Первый на Олимпе») — Константин Локтев, полицейский в отставке, друг и бывший коллега Расторгуева;

Александр Мосолов («Первый отдел») — Евгений Решетов, майор полиции, в седьмом сезоне исполнял обязанности главы Управления уголовного розыска в Санкт-Петербургу и области.

Помимо этого, в актерский состав «Шефа 8» входят Максим Павлович («Великая»), Владимир Постников («Август»), Александр Миронов-Сауль («Натали и Александр»), Сергей Кучеров («Наш спецназ») и другие.