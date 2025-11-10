Съемки третьего сезона шоу «Аватар: Легенда об Аанге» завершены

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о завершении съёмок третьего сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Они стартовали в конце мая и продлились около шести месяцев. Продолжение снимали параллельно со вторым сезоном, премьера которого состоится в начале 2026 года.

© Чемпионат.com

Третий сезон «Аватара» станет большим финалом для всего сериала. Судя по всему, шоу завершится уже в первой половине 2027 года.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше адаптации «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие.