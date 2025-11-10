Когда состоится премьера финального эпизода сериала «Камбэк»

"Кинопоиск" проведет всероссийскую премьеру финальной серии драмы "Камбэк". Часть сборов от продажи билетов перечислят в пользу проекта "Камбэк: Помощь рядом".

© globallookpress

Сериал рассказывает о старшеклассниках Даше, Юре, Птахе и Олеге, которых спасает бездомный житель Нижнего Новгорода в исполнении Александра Петрова, а те в знак благодарности пытаются помочь ему узнать свое прошлое, ведь у него амнезия.

Будут организованы специальные сеансы, где на большом экране зрители увидят финал сериала. Они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Туле, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Челябинске, Саратове, Ульяновске, Краснодаре, Уфе, Белгороде, Перми, Сыктывкаре и Сургуте.

В Москве 12 ноября в 20:00 в кинотеатре "Формула Кино на Кутузовском" в ТРЦ "Океания" состоится показ и обсуждение проекта при участии режиссера Динара Гарипова, креативного продюсера и сценариста Алексея Иванова, а также актеров Алексея Чадова, Василисы Коростышевской, Хетага Хинчагова и Григория Столбова.

Доступны уже семь серий, финальная выйдет 13 ноября.

Сериал уже посмотрели свыше 3 млн человек.